La historia sigue aplicando hoy: Issa López sobre "Nuestra Señora de las Lágrimas"

Hablar sobre lo que significa ser mujer en México será una de las prioridades que Issa López abordará en Our lady of tears (Nuestra señora de las lágrimas), película que dirigirá bajo el sello de Blumhouse, la casa productora comandada por Jason Blum, quien ha estado detrás de proyectos como ¡Huye!, Fragmentado o la más reciente entrega de Halloween.

La directora mexicana se encuentra a la mitad de la escritura del libreto basado en el artículo The haunting of girlstown de Daniel Hernández, donde el periodista narra la histeria colectiva que sufrieron 500 niñas en una escuela católica de Chalco, en el Estado de México. “Pero un tema que va a estar en el guion no importa lo que suceda, es cómo es ser mujer en México”.

“La historia sucede en el 2007 pero sigue aplicando hoy”, dice la realizadora en entrevista telefónica con El Sol de México desde Los Ángeles. “(Ser mujer) Te pone en un lugar de peligro automático, y no te puedes escapar de ese peligro, no importa donde vayas. Hay una agresión brutal”.

“Por otro lado, en el mexicano hay una pasión sobre el dolor y el sufrimiento que la fe católica respalda enormemente. Entonces esa sacralización y romantización del sufrimiento, sobre lo que el alma y el cuerpo femenino tienen que sufrir por eso es en lo que me estoy centrando. Además de tratar cómo es posible que hayamos venerado durante tanto tiempo el sufrimiento físico y psicológico femenino en México”, adelanta.

La directora de Vuelven, cinta multipremiada en festivales a nivel internacional, reconoce que darle este enfoque viene de escuchar las decenas de historias sobre violencia de género que se dieron a conocer gracias a los movimientos feministas que ocurrieron en México en los últimos meses.

“El tema me afectó profundamente, los detonadores que lanzaron un movimiento social en México son un golpe en las tripas para cualquier persona que tenga alma. Es un tema vigente, porque a pesar de que ahora todo sea la pandemia (del coronavirus), sigue sucediendo y sabemos que las mujeres tienen que quedarse en casa no tienen escape de la violencia doméstica. Ese es un poco el mensaje (de la historia) y eso es muy pertinente y necesario ahorita”, afirmó.

La propuesta de Our lady of tears llegó a manos de Issa López gracias al productor Jason Blum, quien en diciembre le presentó el artículo del que parte la cinta.

“Llevábamos un tiempo tratando de encontrar el proyecto correcto para trabajar juntos. Él es un productor que hace películas con tintes sobrenaturales y de horror, pero con los pies plantados en los problemas del mundo real que es mi especialidad y fascinación. Y de repente apareció esto, que es mi mero mole, además de que es en la Ciudad de México, que es lo mío. Así que inmediatamente me lo mandaron, nos sentamos y cerramos el trato”, dice con una risa de emoción.

La directora dice que tiene cierta conexión con esta historia porque ella misma creció en una escuela católica: “Se genera en estos lugares una energía muy particular, donde pones a muchos cientos de mujeres aisladas juntas, bajo el ‘manto’ de una religión en si misma llena de supersticiones. Entonces es el campo de cultivo perfecto para unas locuras y unas realidades alternativas místicas, eventos sobrenaturales e histeria masiva que fue lo que pasó en Villa de las niñas”.

Our lady of tears se une a la lista de proyectos que Issa López está desarrollando ahora en Estados Unidos. La directora también está concluyendo el guion de The book of souls, historia que producirá con el estudio de cine Searchlight.

“Tenemos este deal con ellos para hacer una película sobre el fin del mundo. Está basada en el cuento Lost souls de Matthew Baker. Y va a estar producida por Noah Hawley, creador de Fargo y que ha escrito para la serie Bones. Prácticamente ya tenemos el guion. Acabo de recibir mi último set de notas y son bastante leves, lo cual es una alegría. Y ya estamos muy emocionados con eso”, contó.

Issa López también tiene en puerta una película del género western combinada con hombres lobo que será producida por Guillermo del Toro, quien compartió su fascinación por el trabajo de la directora tras ver su trabajo en el filme Vuelven.

“Es un sueño hecho realidad y es un testamento de que si haces una película sobre lo que te importa, de lo que es tuyo, de lo que llevas en el corazón, va a provocar cosas. Y así sucedió y me abrió las puertas para trabajar con gente con la que yo siempre hubiera querido trabajar como ellos dos”, concluyó.