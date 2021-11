Las 10 mejores canciones de Britney Spears para celebrar su libertad

Este viernes la tutela que controlaba desde hace 13 años la vida y carrera de la cantante estadounidense Britney Spears llegó a su fin, gracias a una jueza en Los Ángeles.

"A partir de hoy (...) la tutela de la persona y el patrimonio de Britney Spears se dan por terminadas. Y ésta es la orden del tribunal", sentenció la jueza Brenda Penny.

La cantante compartió en su cuenta de Instagram un mensaje donde expresó su gratitud a sus fans, por todo el apoyo que le brindaron a lo largo de estos años para sobrellevar la terrible situación.

Por ello es buen momento para recordar 10 icónicas canciones del amplio repertorio de "la princesa del pop", que sin duda pusieron a bailar al mundo entre finales de la década de 1990 e inicios de los 2000.

Spears ha vendido más de 260 millones de discos y singles, sumando físico y digital, lo que la convierte en una de las artistas musicales más exitosas de la historia. Entres sus más grandes éxitos destacan 10 que han sido catalogados como las joyas de la corona en su trayectoria musical. A continuación te las compartimos.

Uno de los temas más exitosos de su carrera, el cual fue incluido en la lista de los Billboard Hot 100. Este se estrenó en 1998 en Estados Unidos, y está incluido en el álbum "Homónimo" de la artista. El single fue compuesto para la girl band TLC; sin embargo, tras ser rechazada por el trío, fue propuesta para Britney. Lo demás es historia.

Este tema pertenece a su cuarto álbum “In the Zone”, publicado en 2003. En 2011, según The Rolling Stones, el tema fue elegido como el mejor de Spears. Le valió su primer Grammy en 2005 en la categoría Mejor canción dance.

OOPS!... I did it again