Laura Pausini interpreta tema de la película de Sophia Loren en Netflix

La artista italiana Laura Pausini estrenó este viernes Io sí, el tema principal de la película The life ahead, protagonizada por Sophia Loren y dirigida por Edoardo Ponti, que se estrenará el próximo 13 de noviembre en Netflix.

El tema fue compuesto por la reconocida cantautora Diane Warren y es el primer proyecto musical de Pausini desde su álbum Hazte sentir, de 2018.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

"Me emocionó esta canción desde la primera vez que la escuché. Fue un gran placer tener la oportunidad de colaborar con Diane Warren. Nos conocimos desde hace muchos años y siempre la he admirado, pero siento que este era el momento justo y el proyecto ideal para que nuestras carreras coincidieran. Otro motivo para mi emoción es ver a Sophia de nuevo en la pantalla. Aprecio su generosidad al interpretar una historia italiana muy intensa, con una causa social importante que, por desgracia, sigue existiendo. Edoardo Ponti me envió la película con antelación este verano y me dijo que deseaba que mi voz llevara el mensaje de la película por todo el mundo y por supuesto me sentí muy halagada", expresó la cantante en un comunicado.

Por su parte Diane Warren afirma estar orgullosa de su canción, "para la hermosa y sorprendente película de Edoardo Ponti. Tanto Madame Rosa como Momo, magistralmente interpretadas por las legendarias Sophia Loren e Ibrahima Gueye, son personajes que no son vistos por lo que son en el mundo exterior, aprenden a verse realmente y aunque al principio no es fácil, logran amarse verdaderamente. No hay mejor voz para esta canción que la de la brillante Laura Pausini. Me siento tan honrada que ella decidió cantarla y darle vida como nadie podría haberlo hecho".

La canción está disponible en todas las plataformas digitales y de streaming en cinco idiomas: inglés, español, portugués, francés e italiano, pues la intérprete quería que su público en todo el mundo escuchara y entendiera profundamente la hermosa historia de The life ahead. "La versión original en italiano, que será la que se escuchará en la película, ha sido sometida a consideración de los Premios de la Academia", agrega el comunicado de la artista.

"Cuando me dijeron que la versión italiana aparecería en la película en todo el mundo, me sentí honrada. Trabajé muy duro para que la letra sea tan emotiva como la versión en inglés escrita por Diane. Es una película italiana, filmada en Italia, con actores italianos y dirigida por un director italiano. Es una obra que muestra con orgullo nuestro sentimiento acogedor hacia personas de todo el mundo, y se trata de ser italiano y tener la actitud de no permanecer nunca en las sombras. El público entenderá aún mejor algunas líneas de la canción y algunos de los detalles que puse en mi interpretación vocal. Puse mi corazón y mi alma a este proyecto. Después de todo, es muy particular para mí, no es mi nuevo sencillo o mi nuevo álbum, pero siento gran pasión y emoción", dijo Laura.