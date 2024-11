Liam Payne: familia y ex integrantes de One Direction asisten a su funeral en Londres

Familiares y amigos de Liam Payne, entre ellos sus excompañeros de la banda One Direction, se reunieron el miércoles en Amersham, al oeste de Londres, para el funeral del cantante, fallecido en octubre a los 31 años en Buenos Aires.

Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson, los otros cuatro componentes de One Direction, acudieron a la ceremonia organizada en la iglesia de St Mary's de esta localidad de Buckinghamshire, a unos 45 km de la capital británica, decorada con flores y velas para la ocasión.

Poco después de la llegada de los cuatro excompañeros de Liam Payne, llegó el féretro del cantante en un coche blanco, seguido de sus padres, con varias coronas de flores.

Gossip Implicado en el caso de Liam Payne da su versión: estaba drogado y pasó algo íntimo

En este funeral privado estuvieron presentes también la expareja de Liam Payne, la cantante de Girls Aloud, Cheryl Tweedy, su hijo de nueve años, Bear, y su última novia, la 'influencer' estadounidense Kate Cassidy.

Una decena de seguidores, colocados detrás de un cordón de seguridad, también acudieron para rendir un último homenaje al cantante de One Direction.

El funeral, mantenido en secreto por su familia, fue anunciado poco antes por algunos medios de comunicación británicos.

Te podría interesar: Fiscalía argentina imputa a tres personas por muerte de Liam Payne, ex integrante de One Direction

Payne fue encontrado muerto el 16 de octubre tras caer desde el tercer piso del Hotel Casa Sur, de la capital argentina.

Su muerte provocó una ola de mensajes de condolencia de familiares, excompañeros de la banda y seguidores, con miles de personas reuniéndose en ciudades de todo el mundo para mostrar su pesar.

Al menos mil personas se congregaron el 20 de octubre en el centro de Londres ante la estatua de Peter Pan en Hyde Park, frente a la cual depositaron flores, cartas, globos y fotos en honor al joven artista británico.

Liam luchaba contra los estupefacientes

Liam Payne se dio a conocer en One Direction después de que la banda se formara en 2010 en un exitoso programa de talentos de Reino Unido, llamado "The X Factor".

El cantante fallecido había hablado públicamente de sus luchas contra el abuso de estupefacientes y sobre cómo afrontar la fama desde una edad temprana.

Liam Payne falleció a los 31 años en Argentina. | Foto: AFP

En un vídeo de 2023 publicado en su cuenta de YouTube, Liam Payne admitió haber sido ingresado en un centro de rehabilitación por su alcoholismo.

"Me convertí en alguien a quien ya no reconocía. Y estoy seguro de que tú tampoco lo reconoces", dijo entonces.

Payne murió debido a "múltiples traumatismos" y "hemorragias internas y externas" tras la caída desde el balcón del hotel, según la autopsia.

Harry Styles, ex One Direction, estuvo presente en el funeral del cantante. Foto: AFP

El músico británico había consumido alcohol, cocaína y un antidepresivo antes de morir, informó el 7 de noviembre la justicia argentina, que por los hechos imputó a tres personas.

Una de ellas era el acompañante cotidiano de Payne durante su estadía en Buenos Aires, a quien se le imputa por abandono de persona seguido de muerte (un delito que prevé penas de 5 a 15 años) y por suministro de estupefacientes.

Zayn Malik fue uno de los asistentes del funeral de Liam Payne. Foto: AFP

El segundo imputado es un empleado del hotel que, según la fiscalía, "debe responder por dos suministros comprobados de cocaína a Liam Payne", y el tercero es otro proveedor de estupefacientes que está "imputado de otros dos suministros claramente comprobados durante dos momentos diferentes del 14 de octubre".

Los restos del músico fueron trasladados a principios de noviembre a Reino Unido en un vuelo en el que también viajó su padre, Geoff Payne.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

One Direction, que era una de las 'boy bands' más lucrativas del mundo, lanzó su quinto y último álbum de estudio, "Made in the A.M", en 2016. El mismo año, el grupo anunció su ruptura.

Sus miembros comenzaron entonces carreras en solitario. Liam Payne lanzó su primer álbum, "LP1", en 2019. El año pasado anunció que estaba trabajando en un segundo.