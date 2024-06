Lila Downs, Niña Pastori y Soledad Pastorutti, presentan “Raíz, nunca me fui”

Tres reconocidas cantantes de música folclórica y fusión se reúnen una vez más en su concepto “Raíz”, para grabar el segundo EP, titulado “Raíz, nunca me fui”.

Lila Downs, Niña Pastori y Soledad Pastorutti, el trío que hace una década deslumbró a la escena musical con su primer disco, ganador de un Premio Latin Grammy como Mejor Álbum Folclórico, en esta ocasión regresa en un ambiente más unido, con un material compuesto por cinco canciones, una de ellas la cumbia inédita “Tan bonita”, en la que las tres participan como coautoras haciendo del ámbito artístico un reflejo del mestizaje histórico.

“La misma pieza que es inédita va pidiendo lo que quiere, eso yo lo percibí cuando la escuché. Los productores Víctor (Martínez) y Campi (Carlos Campón) fueron los que decidieron hacerlo así, un poco más caribeño, un poco con los sabores distintos”, explicó Lila Downs sobre el proceso de composición del tema, mismo que en el EP es presentado en cumbia.

“Coincidimos las tres de que creíamos que le podíamos sacar partido. Llegó a nosotros sólo con la guitarra y voz. Vimos que podíamos hacer algo”, dijo Niña Pastori.

Unen sus legados en el EP

Como si se tratara de un plato a tres tiempos, “Raíz, nunca me fui” también incluye un tema de cada uno de los repertorios de las artistas: “Pon que dale” de Niña Pastori, “Hispano” de Soledad Pastorutti y “Mezcalito” de Lila Downs.

“Para mí la experiencia más hermosa fue escuchar ‘Mezcalito’, una chilena costeña de Oaxaca, cantada en flamenco. Cuando la escucho se me enchina la piel. Yo creo que ese es el regalo más grande que la música nos puede dar, siento que es tan bonito”, compartió Lila, quien aseguró haber vivido a flor de piel la experiencia de grabar el material, especialmente en “Hispano”, cuya letra hace un homenaje a España.

“Fue un poco polémico porque siempre he buscado la reivindicación de los idiomas originarios, es algo muy importante para mí, para mi estado, para mi país. Entonces cantar sobre el español tenía su reto. Cuando la escuché, la primera reacción fue ‘esta no’. Después creció en mí el cariño por la canción y me hizo llorar. Cuando me hizo llorar, yo dije ¡ay!, ¿qué está pasando aquí?”, dijo.

“Habla de la terrible conquista ibérica, pero también creo que es una canción resiliente, de sanación. A medida que la vas entendiendo, encuentras la intención buena del autor, de relatar algo que ocurre, para bien o para mal, ocurre y nos une también”, apuntó Pastorutti.

Comprometidas a reivindicar el folclore

Convencidas de no estar conformes con el lugar que la música folclórica ocupa en la industria, las tres artistas se mostraron motivadas a continuar la búsqueda del reconocimiento de este género.

“Yo creo que todavía sufrimos un prejuicio. Entiendo que la gente joven, cuando le hablas de música folclórica, no va directamente a buscarla. Le tenemos que llegar por otros lados”, explicó Pastorutti. “Yo no sé si es el nombre, no sé, hace años que me quemo la cabeza buscándole la vuelta, pero bueno, ahí, ahí vamos a necesitar de ustedes también, que son nuestros aliados”, finalizó la artista argentina.