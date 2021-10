Llega la magia de “Aladdín”, el musical de Broadway, a México

Una alfombra voladora será parte de la magia que promete el musical Aladdín, el éxito de Broadway que se presentará a partir del 17 de noviembre en el Teatro Telcel, en una versión "única e irrepetible, diseñada para México", dice el productor Morris Gilbert, quien manifiesta su alegría por reactivar la escena teatral.

Con un arranque de temporada dedicado al actor y cantante Juan Navarro, quien fue parte de esta compañía y falleció en octubre de 2020 por complicaciones de Covid-19, esta puesta devuelve la esperanza a todos, agregó el productor. "En medio del dolor y la pérdida, es parte de la naturaleza humana reponernos, sobre todo en una época como la que estamos viviendo ahora y qué mejor que sea con una obra tan esperanzadora como Aladdín".

Esta es la producción más grande de Ocesa Teatro, con 34 actores en escena y ocho músicos en vivo, "pero detrás hay un ejército", dice la productora Julieta González, quien informa que la temporada está planeada para al menos dos años.

Los protagonistas de la puesta también se refirieron a la luz que ofrece el musical, incluso, sobre temas sociales como la lucha feminista, pues la princesa de este cuento, se rige por la misma palabra que define al movimiento, dice la cantante de ópera Irma Flores, quien tras participar en Los miserables, vuelve a un musical como Jasmín.

Agrega que el personaje "es independiente, luchadora, con cierto toque de rebeldía, es una mujer de convicciones que se atreve, va adelante, siempre pregunta por qué, por qué no, por qué no cambiar, creo que el movimiento feminista en específico se define con una palabra: Cambio, y así como me ha cambiado a mí, espero que las cambie a ustedes".

Para Rodney Ingram, mexicano radicado en EU que ya protagonizó el musical en Broadway, la experiencia en su país está siendo fascinante. "Nací el mismo año que se estrenó la película, crecimos juntos y la alfombra, la magia, todo lo que es Aladdín, siempre me ha encantado. Es un gran regalo interpretarlo y más aún en México, el elenco es especial, muy talentoso, todos en el ensamble hacen sentir la magia".

Juampi pasa al menos una hora y media en su caracterización de genio. Para cada función será necesario rasurarle la cabeza y la barba, además del arduo trabajo de pintar su cuerpo. Pero vale la pena. Curiosamente, hace 15 años, su primera audición fue interpretando Un mundo ideal y aunque fue terrible, según recordó, el llegar ahora a la puesta es un gran logro para él.

"El personaje es mágico, atemporal, como lo veo, ha atendido a muchas personas, entre ellas Will Smith o Robin Williams, así que este personaje tiene un poco del trabajo de todos, y al último que ha atendido es a mí, espero que lo reciban con mucho cariño, vengo a entregar mi corazón y a contar historias, el teatro salva vidas, es una acto de fe que salva vidas, esa frase me la dijo un gran productor", concluye mirando a Morris Gilbert.