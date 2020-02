Luisito Comunica le da personalidad a Sonic

Luisito Comunica no solamente es uno de los youtubers más famosos de habla hispana, tiene más de 29 millones de suscriptores en su canal, donde comparte sus viajes por el mundo, lanzó su propia marca de ropa, escribió un libro y ahora incursiona en el mundo de la actuación de doblaje al darle vida en la pantalla grande al querido personaje de los videojuegos de SEGA, Sonic.

Un pequeño, pero veloz erizo azul que viene del espacio, disfruta su solitaria vida en el planeta tierra, su mayor deseo en el mundo es estar acompañado y conocer lo más que pueda las hermosas curiosidades que rodean al planeta.

“Nos parecemos en que somos muy bromistas, muy sarcásticos a la vez que somos muy ingenuos y muy fáciles de sorprender”, explica Luis a El Sol de México, pues asegura que suele sorprenderse tanto como él del mundo que lo rodea, algo que se ve reflejado en su canal de YouTube.

El filme, es también el regreso a las pantallas grandes de Jim Carrey, quien interpreta al villano de la película el Doctor Robotnik , quien hará todo por capturar a Sonic que en la versión latina es doblado por Mario Castañeda.

“Fue lo padre de grabar el personaje”, explica Luisito sobre el tratamiento de su voz para interpretar al erizo, “con ayuda del director, que es muy bueno y me tuvo mucha paciencia, intentamos darle una voz a Sonic y en muchas partes de la película te das cuenta de mi entonación, pero creo que a lo largo de la película no es tan identificable, creo que sí logramos darle una voz al personaje”.

El youtuber revela que era importante tener en mente “que estoy haciendo este personaje no para mis fans, sino para los seguidores del personaje que interpreto, creo que es bonito saber que tienes que hacer tu mejor esfuerzo para que la gente que vea la película, fans o no, queden contentos, lo importante no eres tu ni tus seguidores, sino la película”, asegura.

Para él, ver el producto terminado fue satisfactorio, “me encantó, está muy divertida y al yo haber estado en el doblaje supe que muchas frases las grabamos de diferente manera, utilizamos diferentes chistes y me gusto mucho ver cual fue el resultado final, qué frase eligieron al final de cada chiste de cada referencia”, recuerda.

Desde su punto de vista ahora cada vez es más común ver a los youtubers e influencers en las pantallas grandes doblando a los personajes favoritos de la gente y esto ese debe a la proximidad que existe entre ellos y el público más joven.

“Creo que donde está la audiencia joven es a donde quieren llegar, tienen un cierto valor en cuestión de audiencias el ponerle a un youtuber en un personaje”.

Además Luisito también tiene una lista de cosas pendientes por hacer al igual que la tiene Sonic, “este año me gustaría conocer varios países que me faltan Costa Rica, El Salvador y le tengo muchas ganas aun país muy chiquito que se llama Tubalu, ya estaré detallando si es que voy, esa es mi lista de pendientes, como la de Sonic”.