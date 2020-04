Manuscrito de canción de Bob Dylan estará a la venta por 2.2 mdd

Las letras manuscritas de Bob Dylan para su clásico de la década de 1960 "The Times They Are A-Changin'" se pondrán a la venta con un precio inicial de 2.2 millones de dólares, en lo que podría marcar un récord mundial para las letras de rock.

Gary Zimet, propietario de Moments in Time, un distribuidor de autógrafos con sede en Los Ángeles, dijo el domingo que la hoja de letras de una página, con cambios y garabatos, era originalmente propiedad del actual manager de Dylan, Jeff Rosen, y ahora estaba siendo vendida por un coleccionista privado anónimo.

"No es una subasta. Es una venta privada. En orden de llegada", afirmó Zimet a Reuters.

Las letras escritas a mano de Dylan para "Like a Rolling Stone" alcanzaron un récord mundial de dos millones de dólares cuando Sotheby's las vendió en una subasta en Nueva York en 2014.

"The Times They Are A-Changin'", escrita por Dylan en 1963 y lanzada en su álbum del mismo nombre en 1964, es considerada como una de las canciones de protesta más emblemáticas de la década de 1960.

Zimet dijo que también estaba vendiendo la letra de otras dos canciones de Dylan: la de 1965 "Subterranean Homesick Blues" por 1.2 millones de dólares y la balada de 1969 "Lay Lady Lay" por 650 mil dólares.

Bob Dylan / Foto: Redes

"Son más icónicas que importantes", dijo Zimet, explicando los precios más bajos. "'Subterranean Homesick Blues' es sin duda una canción importante, pero no está a la misma altura que 'The Times They Are A-Changin'".

Las letras de canciones populares, especialmente cuando están escritas a mano y con ideas tachadas o garabatos, se han convertido en algunos de los artículos más buscados por los coleccionistas de recuerdos de celebridades.

El borrador de 16 páginas de Don McLean para "American Pie" obtuvo 1.2 millones de dólares en 2015, mientras que las letras parciales garabateadas de Paul McCartney para una grabación de "Hey Jude" se vendieron por 910 mil dólares en una subasta en línea este mes.

Bob Dylan. Foto: Especial

Dylan, de 78 años, lanzó el mes pasado su primera composición original en ocho años con una canción de 17 minutos llamada "Murder Most Foul", inspirada en el asesinato en 1963 del entonces presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy. En 2016, Dylan se convirtió en el único cantante y compositor en ganar el Premio Nobel de Literatura.