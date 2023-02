Mar Solís, hija menor del Buki, sorprende a su padre con un cover

Mar Solís sorprendió a su padre Marco Antonio Solís con el tema Más que tu amiga, una nueva versión de su icónica canción.

A siete meses de haberse lanzado como solista, de manera oficial, la hija menor de El Buki continúa forjando su camino dentro de la industria y, aunque en un inicio optó por lanzar temas de su autoría, ahora exploró un cover, luego de ver el amor que el público le tiene tanto a la canción como a su familia.

“Este homenaje nació después de los Grammys (2022) cuando honraron el legado de mi papá, lo vi como el momento perfecto para honrarlo a mi manera, con esta canción tan emblemática dentro de su carrera”, afirmó Mar en entrevista.

“Él no tenía ni idea de esta canción, fue sorpresa, realmente no se lo esperaba y me confesó cuando se lo enseñé que, 20 días antes de habérselo compartido, él quería mostrarme una versión nueva de esta canción, que quería que alguien la cantara y que no quería interferir en mi carrera, así que no me la ofreció”, completó la joven de 22 años.

Desde que nació, la música ha formado parte de su vida, al igual que la de sus hermanas Alison y Beatriz. Fue a los 13 años cuando subió por primera vez al escenario para acompañar a su papá.

“Los nervios nunca se van, mis hermanas y yo estábamos súper nerviosas, estábamos sudando, temblando, no sabíamos movernos, a dónde mirar, cómo neutralizar nuestros pensamientos, definitivamente tuve que aprender a desenvolverme ante el público y aún lo hago, a ser yo misma, no ser controlada por los nervios porque es algo que nunca se quita”, expresó la nacida en California.

En sólo unos meses, Marla, su nombre real, ha tenido oportunidad de compartir escenario con su papá y abrirle shows a Luis Fonsi, Reik y Danny Ocean.

Su objetivo principal es conquistar al público, es por ello que, una de sus estrategias es mantenerse en contacto y tener una retroalimentación.

“El público es el que manda al final del día, estoy tratando de tener esa comunicación, esa conexión con ellos para saber cómo puedo ser mejor y evolucionar porque tienen opiniones válidas e importantes; a la vez hay que tener discernimiento, pero estoy disfrutando mucho esta etapa de mi carrera porque estoy aprendiendo cómo fluir de mejor manera en el escenario, cómo soltarme más, cómo ser más quien soy”, aseguró.

Mar reconoció que sus padres, Marco y Cristy Solís son y serán siempre su fortaleza y de quienes, en muchas ocasiones, se inspira para nuevos temas, incluso de quienes recibe los mejores consejos.

“Mi papá siempre me recuerda la importancia de la disciplina, la disciplina es todo, hay que ser consistente, la constancia es más importante que la perfección y eso es lo que estoy aprendiendo todavía”, reveló.

Tras la publicación de sus sencillos Quédate y Calavera, este año, Mar prepara el lanzamiento de su EP debut, con canciones de su autoría, escritas en inglés y en español.

“Este álbum significa todo para mí porque son mis propias producciones, son entradas de mi diario, a veces poemas que he escrito; por primera vez conocerán una faceta de mí que nunca habían conocido. He estado trabajando en este disco por un año y demuestra el tipo de música que me encanta crear, en diferentes géneros, estilos, estoy experimentando, conociéndome a mí misma”, dijo.