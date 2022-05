Marco Mares se manifiesta en contra de las etiquetas

Una mañana, al despertar, Marco Mares se asomó por la ventana y lo primero que vio fue un espectacular que cubría gran parte del panorama; éste anunciaba una app para encontrar el amor.

Al salir a la calle, se percató de la presencia de ese anuncio en diferentes tipos de medios publicitarios; decidió experimentar a ver si era verdad que en esa aplicación podía encontrar a su media naranja, sin embargo no fue así.

Aunque conoció a muchas personas, ninguna para iniciar una relación formal, pero esa experiencia sirvió de inspiración para la composición de su nuevo sencillo musical titulado Match.

“Empezó a sentirse extraño, este mundo como de ‘venta de cuerpos’, al menos así lo veía porque haces match con alguien si hay atracción física, no creo que nadie se ponga a ver la descripción del perfil que subes“, afirmó el cantautor en entrevista.

El hecho sucedió hace año y medio, durante la pandemia. En el tema, el cual ya está disponible en plataformas, Mares describe a una persona llamada Michel como aquella de la que se enamoró, pero que, al conocerla y convivir, no fue lo que esperaba.

Mares escogió un nombre sin algún significado para él, pero que tuviera el objetivo de congeniar con cualquier persona y género, sobre todo porque Michel puede ser utilizado para hombres y mujeres.

“Me gusta que exista esa ambigüedad entre géneros, al final creo que uno pierde mucho tiempo etiquetándose y limitándose. Hablando un poco más de géneros musicales, siempre te catalogan por sí cantas pop, rock, reguetón o lo que sea y creo que mi proyecto siempre ha proyectado diversidad, libertad de cantar lo que quieras y ser como quieras.

“Hay mucha gente que me escucha que es parte de la comunidad LGBT+, mucha gente de todo tipo y gustos y eso es genial. No busco mandar un mensaje de que soy una persona con gustos determinados, siento que me gusta mucho propiciar un espacio seguro, en donde puedas compartir tus emociones, sentimientos y sin temor a nada”, sostuvo el joven de 29 años.

El tema es un adelanto de su segundo álbum discográfico próximo a estrenar, del cual no revela detalles, pero aseguró que es la mejor producción hecha en su vida.

“Quiero que cada proyecto que saque no tenga nada que ver con el anterior, en cuestión del tipo de historias que abordo, los mensajes que comparto, tipo de instrumentación, arreglos, canciones y estructuras, esto que viene es algo que nunca he hecho y más porque lo estoy co produciendo yo, eso hace salga de una manera inesperada y distinta”, dijo.

A los siete años comenzó a tocar la batería y para 2014 lanzó su primera canción Para ella; se ve una clara evolución en su estilo, aseguró.

“Escucho la música que he sacado hace ocho años, entiendo que es como una foto del pasado y lo respeto porque podía escribir de una forma diferente, pero sí ha habido una transformación muy notoria líricamente.

“Cuido mucho más las cosas conceptualmente, cada vez estoy intentando hacer que los proyectos tengan mucho más sentido en muchos aspectos; sí hay una evolución y me gusta irlo viendo a través del internet que es donde todo se queda y, seguramente, en varios años lo veré y ¡qué cool!”, manifestó.