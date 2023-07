María Dueñas se estrena como guionista de televisión con Los artistas

La escritora María Dueñas, autora de la novela El tiempo entre costuras, una vendedora estelar en el mundo de la literatura estrena su primer guión hecho para la televisión Los artistas: Primeros trazos, en cuya trama, un corredor de arte y una experta, se dedican al comercio de obras falsas.

¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por una obra de arte?, ¿Cómo reaccionarías si dicha obra fuera falsa? Esa es la premisa de la que parte la serie protagonizada por Maxi Iglesias y Ximena Romo que se desarrolla entre fraudes, engaños y mucho suspenso, especialmente cuando la policía sigue los pasos de los falsificadores.

En medio de un mundo de altos ejecutivos, Cata y Yago logran hacer equipo para persuadir a millonarios a adquirir codiciadas obras de arte que en realidad son falsas.

"Yo no sabía que, al parecer, hay un porcentaje muy alto de obras dentro de los museos que son falsificaciones, eso me pareció todo un tema que, dentro de la serie, también se trata. Ya no es cuestión de si es una falsificación o no, sino qué tan buena es la falsificación y dentro de todo eso saber qué es verdad, qué es mentira, qué es falso y qué es real", afirmó Ximena Romo en entrevista con El Sol de México.

"También se retrata toda esta ideología que tienen algunas personas de poseer una obra de arte, de repente se trata más sobre el dinero y cuánto pueden gastar que de lo que realmente vale la obra", agregó la actriz quien da vida a la primera protagonista mexicana salida de la mente de María Dueñas.

La serie cuenta con 10 capítulos a lo largo de los cuales se van deshebrando los conflictos personales de cada uno de los protagonistas, así como las consecuencias de sus propias mañas.

María Dueñas escritora española / Cortesía | Editorial Planeta

"Yago es un vendedor de una tienda de antigüedades, digamos que inyecta e impulsa el espíritu de comerciante en Cata; él trata de ser el mejor en lo que hace. Más que centrarme en saber de la historia del arte, que esa parte le toca a Ximena, me centré en explotar las habilidades que tiene mi personaje.

"Él puede vender cualquier cosa, se encarga de descifrar bien las necesidades del cliente y en vez de venderle un lápiz que tal vez es lo que necesita, le termina vendiendo una casa", expresó Iglesias.

El español Francesc Garrido interpreta al inspector de la policía experto en falsificaciones de arte que sigue de cerca a la pareja. La dirección corrió a cargo de Joaquín Llamas, Oriol Ferrer y Manuel Sanabria, mientras que la producción estuvo en manos de Daniel Gutman y Víctor García. España y Estados Unidos fueron las locaciones que se utilizaron para el rodaje.

Previo a protagonizar el proyecto, mismo que estrenará el 7 de julio en VIX+, los protagonistas ya tenían el gusto por comprar arte, sin embargo, cambiaron ligeramente sus preferencias a la hora de adquirirlo.

Por ejemplo, en el caso de Ximena Romo, ahora su inclinación va más por artistas emergentes y artesanos, lejos de buscar aquellas obras que son designadas por los expertos como "las más populares" o "vanguardistas".

"A mí me dio más por buscar arte que me hable a mí, arte que de verdad signifique algo, sin importar que digan que sea el artista el más popular; si a mí me parece bueno voy a invertir en eso.

"Me gusta mucho comprar cuadros y también ahora me gusta más apoyar a artistas emergentes, irme a todos esos mercados que están llenos de ellos como el de San Ángel en la Ciudad de México. Me parece mucho más honesto ese intercambio que pensar en comprar una obra de arte que vale muchos millones sólo porque alguien dijo que es la obra de arte más magnífica", aseguró Romo.