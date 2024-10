Marimar Vega mezcla ciencia con misterios esotéricos en la segunda temporada de Dra. Lucía

Curiosamente, ahora que Marimar Vega da vida a una profesional de la salud, en la serie “Dra. Lucía: Un Don Extraordinario”, ha visitado mucho más un hospital, como espectadora y paciente.

Durante la grabación de la primera temporada de este proyecto, la actriz se intoxicó, por lo que tuvo que ser atendida de emergencia. Al iniciar el rodaje de la segunda parte, el primer día, le diagnosticaron hepatitis, por lo que regresó de emergencia al hospital.

“Estuve internada y al estar tan cerca, haciendo esta serie, me volví mucho más observadora de todo lo que sucede en un hospital y de las horas incansables que trabajan los doctores, de lo amables, cariñosos y empáticos que tienen que ser con los pacientes. Uno generalmente no piensa en ellos, pero cuando estás ahí les agradeces todo, ¿qué haríamos sin los doctores?“, afirmó Marimar en entrevista.

A más de tres meses de haber vivido esa experiencia, la actriz continúa con las grabaciones de la serie que plasma casos sobre enfermedades y accidentes que, gracias a un don especial, la protagonista puede diagnosticar y atender acertadamente.

“Todos los episodios son casos distintos, lo cual lo hace muy dinámico, además tiene esta mezcla de la medicina con la parte mágica, esotérica. ‘Lucía’ tiene mucha vida porque casos médicos hay miles.

“Ayer, de hecho, filmamos el caso de una chica que para adelgazar se traga una solitaria gigante. También tuvimos una de un chico en silla de ruedas, que le picó una araña y no se dio cuenta, no sabíamos qué era hasta que encontramos el piquete, hay cosas muy interesantes para nosotros y para el espectador”, expresó.

En todo momento, la producción contó con una doctora que auxilió al elenco. A pesar de que sabe que es ficción y muchos de los casos son recreados y caracterizados por el equipo especializado, Marimar confesó que sí le cuesta trabajo asimilar ciertas historias.

“Hemos aprendido muchísimo, a veces ya sé qué medicina, qué hacer, cómo tocar a los pacientes, seguimos con una doctora residente ahí en el set, por cualquier cosa, pero sí he aprendido muchas cosas que no tenía ni idea, sigue habiendo palabras de repente muy complicadas, medicamentos que me cuesta trabajo decir, pero eso lo hace entretenido para nosotros“, indicó.

Ana Layevska, Cristián de la Fuente y Mauricio Islas son algunos de los actores que completan el elenco de la serie que se estrenará este 21 de octubre a las 21:30 horas, por Azteca Uno.

Por otro lado, Marimar Vega aseguró sentirse en el mejor momento de su vida, ya que disfruta de una felicidad junto a su esposo Jerónimo Rodríguez y ya filmó dos proyectos más, uno de ellos “Serpientes y escaleras”, bajo la producción de Manolo Caro que estrenará en abril del próximo año.

“En la parte personal estoy feliz, laboralmente este año he hecho puras cosas que moría por hacer, volví a trabajar con Manolo en una serie que terminamos en Guadalajara, hice una serie para los Alazraki, estoy en un gran momento”, concluyó.