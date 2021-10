Mario Bautista presenta un nuevo sencillo con el que celebra el Día de Muertos

Mario Bautista se conecta con sus raíces mexicanas, a través del videoclip del tema Brindo, en donde retoma elementos del Día de Muertos. En conferencia de prensa, el cantante compartió que esa canción vio la luz hace unos meses, y plasma todas las lecciones que ha aprendido estos dos últimos años.

“Es el reflejo de todos los veintes que me cayeron a lo largo de la cuarentena, y de lo realmente importante que es el brindar por la gente que amas y que te rodea. Por la vida, por el hecho de estar vivos, por la muerte, por los que se nos adelantaron, pero que nos quedamos con todos los recuerdos que vivimos con ellos y con su amor”, comentó.

Este sencillo ha sido muy bien recibido, y se convirtió en su primer trabajo en llegar a la lista de popularidad de Billboard, y a tan sólo un mes de su estreno, ya rebasa las cinco millones de reproducciones en YouTube.

En el videoclip aparecen algunos integrantes de su familia, hecho que lo llenó de alegría, pues todos ellos han sido parte de su camino musical, y para él fue un honor compartir este momento tan emotivo con ellos.

“Feliz de la vida de hacer un videoclip con mi familia, inmortalizarlos en un video musical mío y que se quede para siempre, es algo mágico”, platica en conferencia de prensa. “Me encanta tener una canción afuera que refleje todos los valores que me gusta compartir con la gente, esta canción lo que está haciendo es multiplicar la buena vibra y conectar con la gente”.

Al preguntarle sobre su regreso a los escenarios, adelantó que ya prepara una gira para 2022, con la que planea pisar las principales ciudades del país, y por supuesto el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Dado que lleva mucho tiempo alejado de los escenarios, Mario asegura sentirse muy emocionado por reencontrarse con sus seguidores, y presentarles en vivo los nuevos temas en los que ha trabajado.

“El estar pisando escenarios y compartiendo una nueva música con mi gente, es algo que la vida me regaló. El hecho de conectar con millones de personas, y poder cantar mis temas en vivo y disfrutar su energía en vivo, eso es lo que más extraño. Lo que más me gusta es cantar las nuevas rolas, algo que me encantaba era ver sus caras cuando estaba en el escenario, y cómo sentían la música, es algo que ya me urge volver a ver”, finalizó.