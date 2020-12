Mary J. Blige lucha por su familia en Power book II: Ghost

En un mundo dominado por los hombres, una mujer que debe cuidar a su hijo de los peligros del narcotráfico es capaz de todo, incluso de volverse la líder del negocio familiar de drogas. Eso es Monet, la matriarca de la familia Tejada y el personaje al que Mary J. Blige da vida en la serie Power Book II: Ghost.

Nominada dos veces al Oscar, la actriz y cantante de R&B interpreta en esta historia a “una reina, una madre y una esposa”, como ella misma la define. “Pero es casi como una madre soltera porque su marido está en la cárcel casi de por vida. Y al igual que todas las madres solteras que conozco, está luchando por su vida y por la vida de sus hijos, es una sobreviviente. Para ella se trata de eso, de sobrevivir”.

Pero salir con vida significa ser capaz de todo, incluso de volverse la villana de la historia: “Ella no está jugando, es dura con todos y es dura con sus hijos, con ella misma, es dura con su marido y con todos porque es una mujer haciendo un trabajo que en el mundo es casi sólo de hombres”.

Para Mary J. Blige, el personaje de Monet es una representación de la fortaleza que una mujer debe emprender en un mundo dominado por hombres: “cuando una mujer tiene que sobrevivir en un mundo dominado por hombres, se vuelve feo, violento y loco. Especialmente cuando tiene que proteger a sus hijos y a Monet solo le interesa proteger a sus hijos y su negocio. Eso es todo lo que le importa a ella”.

Power book II: Ghost es uno de los dos spin-offs que se desprenden de Power, serie que durante seis temporadas siguió los pasos de Ghost, el dueño de un club nocturno que vivía una doble vida como narcotraficante. Esta secuela sigue a Tariq (Michael Rainey, Jr.), quien al igual que su padre dividirá su vida entre dos: una como estudiante y otra como miembro del tráfico de drogas que se confrontará con la peligrosa familia rival comandada por Monet.

Mary J. Blige cuenta que su participación en esta historia se dio gracias a la invitación de su creadora, Courtney A. Kemp (productora de The good wife), y del rapero 50 Cent, quien produce la serie.

“Se me acercaron para que interpretara este personaje, me preguntaron si conocía a esta persona (Monet) en mi vida real. Así que tuvimos muchas discusiones sobre cómo crecí, las mujeres con las que crecí y para quienes solía trabajar”, cuenta la actriz que también participa en The Umbrella Academy como Cha-Cha.

En Power book II: Ghost, Mary J. Blige se reencuentra con un viejo conocido: el rapero Method Man con quien colaboró en I’ll Be there for you / You’re all I need to get by”, canción que le otorgó los primeros dos de los nueve premios Grammy que ha ganado desde que inició su carrera musical en 1990.

“Cuando oí que Method Man era parte de este programa estaba emocionada no solamente porque es un increíble cantante, rapero, compositor sino también un actor increíble. Y formar equipo con él en este programa y haberme asociado con él en el negocio de la música en una de las canciones más importantes en la historia del hip hop, es simplemente importante”, dijo.

Power book II: Ghost estrenó en Estados Unidos el 6 de septiembre reuniendo a 8.4 millones de espectadores en una semana. La serie de diez episodios ya fue lanzada de igual manera en Reino Unido y en México podrá verse a partir de mañana en la plataforma streaming de Starzplay.