“Me caigo de risa” llega a 10 años ininterrumpidos al aire y celebrará con invitados especiales

En la última década, la comicidad evolucionó. Lo que provocaba risa hace algunos años, hoy posiblemente pueda ser motivo para algún señalamiento, crítica o una “cancelación” en redes sociales.

Es por ello que, para el equipo del programa “Me caigo de risa”, es indispensable mantenerse actualizados y pendientes de los chistes que aún generan risa y cuáles son ya obsoletos, indicó Faisy, el conductor titular del proyecto, al presentar la nueva temporada que estrena este lunes 22 a las 20:00 horas, por Canal 5.

“Si ahorita contáramos los chistes que contamos en la primera temporada estaríamos canceladísimos, sin duda, pero hemos crecido y nos hemos ido exigiendo para evolucionar nuestra conciencia, también para pedir perdón cuando hayas lastimado a alguien con algún comentario o chiste y para aceptar disculpas cuando alguien se ha equivocado”, afirmó el conductor.

La nueva temporada tendrá 10 nuevos juegos, una decena de invitados y la propuesta de jugar con los 10 famosos que hayan causado un impacto en el programa.

Además, también se planean 10 momentos especiales, uno de ellos es la celebración del Baby Shower de Mariazel.

“El éxito de este programa es que se tropicaliza de acuerdo al país, el ritmo que tenemos aquí, el humor y la relación entre ellos son diferentes a los programas que hacen en Italia por ejemplo, los comediantes son de aproximadamente 50 o 60 años, pero aquí somos más jóvenes y de carrilla, de echar relajo entre nosotros y lo hacen muy bien.

“Por eso en México hemos tenido afortunadamente una gran ventana y aceptación de parte del público, sin ellos no estuviéramos aquí. No sé si seamos el país que tiene más éxito con este programa, pero sí puedo decir que somos los más felices”, comentó el productor Lalo Suárez.

A lo largo de los 40 programas que se tienen contemplados, se rotarán todos los integrantes de la “Familia disfuncional”, entre ellos Gaby Platas, Ricardo Fastlicht, Isaac Salame, Ricardo Margaleff, Jessica Segura, Mauricio Nieto, Alfonso Borbolla, y Mariazel.

Por otro lado, Faisy se sinceró y externó que en los últimos meses recibió muchos comentarios de odio y críticas de parte de algunos internautas debido a que creyeron que fue él quien decidió sobre la salida de Mariana Echeverría del programa, decisión que no le corresponde como conductor, aclaró.

“No me había tocado tanto ‘hate’ y si soy sincero, esta parte es la que menos disfruto del trabajo, hasta cuando es bueno no lo sé manejar bien, no hago esto para que me reconozcan, lo hago porque me pagan y porque disfruto hacerlo y me divierte entretener, la otra parte es difícil y más cuando atacan tanto, no me quedó más que aguantar y aprender. Fue difícil, pero siempre tuve el apoyo de todos y el gran equipo de producción de Lalo para amortiguar un poco los mensajes”, indicó Faisy.

La realidad es que la salida de Echeverría fue para integrarse a la segunda temporada de “La casa de los famosos”.