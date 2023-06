Mi discografía es como un diario: Conchita

Consciente de sus propios cambios, tanto musicales como los más íntimos, la cantante española Conchita ha tratado de reflejar con la máxima transparencia su devenir en las canciones de sus siete álbumes. El último, de reciente lanzamiento, Bola de nieve, no es la excepción, pues en él ha centrado toda su atención y talento para hablar sobre “la pérdida y recuperación de la autoestima”, misma que ha experimentado en los últimos años.

“Yo pienso que mi discografía es como es un diario, en mis discos se puede ver, a veces entre líneas y otras directamente. Y es que tengo la sensación de que los artistas, de pronto, nos dirigimos al mismo público, que va entre los 20 y 30 años, cuando mucho, y ya. Así que creo que hace falta hablar de otras cosas que también son importantes y que todos sentimos, porque vamos creciendo y vamos sintiendo cosas de las que no se habla en las canciones”, reflexiona Conchita, en entrevista con El Sol de México, quien presentará su nueva producción en México, ese jueves 8 de junio en el Lunario.

Para Conchita este disco, cuya composición comenzó hace tres años, ha sido “una travesía hacia la recuperación de la autoestima, lo cual es súper duro, pues se pierde muy rápido y se recupera difícilmente”. Es por eso que todo este proceso la ha resultado “de mucha autocrítica”, reconoce.

“Este disco está escrito desde un sitio luminoso, donde has conseguido pasar una etapa muy fea, en la que te has querido muy poco, para, de repente, comprender que se trata de sentimientos que muchos compartimos, que nos recuerdan que no estamos solos.

“Es algo que me sorprende, porque, ahora que hemos lanzado el disco, la gente me dice ‘gracias’. Eso me ha traído una gran alegría, pues creo que estas canciones están ayudando a encontrar un poco de luz donde pensaban que no la había. Al escucharlos me doy cuenta que todo ha merecido la pena, pues si uno pasa por años oscuros y no sirven para nada es una gran pena”, agrega la cantautora de origen finlandés.

QUITARSE EL MIEDO

Despreocupada de los números en las plataformas y las redes sociales Conchita reconoce que el género del pop, al menos en España, donde ella se desenvuelve, aún muestra dificultades para reconocer la vida de las mujeres tal cual es y abrazar que un día dejan de ser jóvenes para enfrentar los placeres y las tristezas de una vida madura, hecho que considera debería cambiar, tomando riesgos en sus composiciones.

Como ejemplo de ello, la cantante relata que en un disco anterior lanzó la canción Viaje, en la que trató el tema de la maternidad, como una duda y un gozo. Esto, reconoce, fue en su momento un riesgo en su carrera, pues, al lanzarla no sabía cómo lo iba a tomar el público; sin embargo quedó convencida de que fue una buena idea, pues ahora la canción cuenta con más de 27 millones de reproducciones.

“Yo estoy intentando quitarme ese miedo, para poder contar las cosas tal como me vienen y las siento. Me estoy dando cuenta de que eso es lo que en verdad conecta con la gente. Si vieras mis conciertos, mi público es muy diverso. Creo que la sinceridad es algo fundamental, pienso que si uno tiene la oportunidad de tener altavoz, ya sea grande o pequeño, lo que más importa es que lo que digas a través de él sea verdadero, que tengas el gusto de subir a un escenario y defender tus canciones. En mi vida lo más importante es la música, así que si fuera una mentira, creo que nada valdría la pena”, asegura la cantante.

Aparte de su recital en el Lunario, Conchita se presentará en Puebla el 9 de junio y en Querétaro, el 10, conciertos con los que espera seguir atrayendo a más escuchas mexicanos, los cuales han ido en aumento con cada una de sus visitas a nuestro país.