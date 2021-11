Miguel Bosé abre su pasado sin rencores

Cuando Miguel Bosé era un niño, su padre lo llevó de viaje por un safari para demostrar su hombría. El pequeño de apenas diez años no aguantó el ambiente adverso y enfermó de paludismo, aún cuando su papá tenía unas pastillas precautorias que nunca le dio.

Narra en su autobiografía, El hijo del Capitán Trueno, que en ese momento casi murió. Pero antes de caer desmayado pensó que nunca sería capaz de estar a la altura de las expectativas de su padre y que sería mejor hacer su propio camino.

“Nunca hubiese llegado a donde estoy si hubiese tenido la autoestima machacada por eso”, responde a El Sol de México en una conferencia de prensa.

“Había algo en mi vida desde que tenía seis u ocho años donde ese Miguelito siempre sacaba las redes afuera del agua, era la determinación. Yo era un niño muy determinado. Obviamente los golpes externos que recibía, en la autoestima, fueron resueltos, sino no hubiese podido levantar cabeza”.

Tras ese viaje de un mes en la selva, Luis Miguel Dominguín y Lucia Bosé, sus padres, se separaron: “porque divorcio no había", dice. "Recuerdo que cuando entramos en ese mundo en blanco y negro terrible dije 'por lo menos ya no está mi padre para machacarme', porque de muchas razones yo no cumplía los requisitos que el heredero del canon requería”.

Miguel Bosé revela en su libro que desde pequeño siempre fue todo lo contrario a lo que su padre, -el respetado torero español Luis Miguel Dominguín-, esperaba: “Yo era sensible, un niño con unos intereses muy diferentes; él era un tipo rudo, no era peleón”.

“Tarde entendió porque me dijo: 'Es increíble como de todas las personas a mi alrededor y que dependen de mí, incluso económicamente, hayas sido el único hijo que jamás me ha pedido nada'. Pero, claro, en aquel momento eso no lo vio, tenía que responder a ese llamado 'qué dirán', él no quería que el qué dirán apareciese en la imagen de un hijo que no tenia torería”.

Miguel Bosé comparte un adelanto de sus memorias en "El hijo del capitán trueno". Foto: Esteban Calderón González | Editorial Espasa

El cantante dedicó tres años -con jornadas de 8 a 14 horas- para escribir El Capitán Trueno, una autobiografía en la que revela cómo fue su vida en sus primeros 21 años. Un libro en el que retrata las heridas que vivió durante su infancia y adolescencia, mismas que ahora sanadas le permitieron escribir sus memorias.

“Si hubiese tenido algún desquicio, rencor o algo pendiente, hubiese aparecido y al escribirlo hubiera entrado en el proceso catártico. Pero cuando lo hice me di cuenta del amor hacia mi padre, a mi madre, a pesar de sus caprichos. Este libro es la zona más inédita de mi vida”.

El título del libro viene de El Capitán Trueno, una serie de historietas muy popular en España que fue creada por el escritor Víctor Mora y el dibujante Miguel Ambrosio Zaragoza en 1956, en el mismo año que Miguel Bosé nació.

“Yo le llamaba a mi papá Capitán Trueno porque era heróico, valeroso, se lanzaba a viajes interminables, se iba para nunca volver o no se sabía cuando regresaba y para mí esa imagen era mítica. La canción que escribí (El hijo del Capitán Trueno) también relata la relación que teníamos él y yo, es complementaria al contenido del libro”, explica.

Comienzan rodajes de su bioserie

El hijo del Capitán Trueno abarca únicamente los primeros 21 años del cantante. El libro concluye con su debut musical en abril de 1977 en el programa de la televisión española Esta noche... fiesta, que presentaba José María Íñigo.

"Terminando el programa yo dejo de ser Miguelito, Miguelino, Miguelón y Miguel el adolescente y empiezo a ser Miguel Bosé y es ahí donde va a empezar la serie de televisión".

Bosé, como se titulará la historia que estrenará por la plataforma streaming Paramount+, contará a lo largo de seis episodios la vida artística del cantante. Además de retratar la época de los años setenta y ochenta, así como el origen de algunos de sus temas más icónicos.

" He hecho numerosísimas sesiones con los guionistas para recabar lo que ellos iban a necesitar. Entre esas cosas están muchas partes del libro porque la serie empieza en Esta noche... fiesta. Luego hay viajes en el tiempo hacia adelante y hacia atrás para explicar mejor lo que es Miguel Bosé, por qué llega a ser lo que es, por qué es el fruto de todo el pasado que empieza ese mismo día".

El cantante reveló que la historia producida por VIS, una división de la compañía global ViacomCBS, "empieza rodaje en enero (en España) y probablemente estrene en octubre, por lo cual habrá mucho de todo el libro".

Hasta el momento no se ha revelado quiénes interpretarán a Miguel Bosé en las distintas etapas de su vida. La serie será producida por las compañías Shine Iberia (Banijay Iberia), Elefantec Global y Legacy Rock.