Missi Ashee le da una nueva cara al hip hop

Ofrecer una visión distinta sobre el rap y hip hop, para erradicar los estereotipos que envuelven a los cantantes de este género es el objetivo de Missi Ashee, mexicana de 25 años que recién lanzó su EP debut homónimo.

Originaria de Culiacán, Sinaloa, Tania Beatriz Montoya Inguiez, su nombre real, siempre ha navegado contra corriente, ya que una de sus metas es demostrar que se pueden cumplir los sueños, a pesar de que se tengan muchos factores que pudieran estar en contra.

Gossip Raúl Sotomayo se lanza de solista, ahora como Tonga Conga

“Al principio sí fue muy complicado mi camino porque me negaron un micrófono, un espacio, yo quería mostrar mi talento, pero por el simple hecho de no pertenecer al regional o porque yo traía una propuesta de rap, siendo mujer, estaba muy fuerte el estigma.

“Siempre que dices rap, se piensa en un hombre tatuado o fumando mota y quiero cambiar eso. Al inicio sí estuvo difícil, pero después la gente comenzó a ver lo que estaba haciendo, a escucharme y cambiaron las cosas”, afirmó la joven en entrevista.

A los 14 años empezó a componer canciones, pero fue hasta apenas el año pasado que se lanzó de manera oficial, después de haber concluido su carrera en Comunicación.

“Ha sido un gran sueño, todos los días aprendo algo nuevo, incluso conocí más cosas de mí que no sabía, manías que no me daba cuenta por ejemplo, cuando estoy a punto de grabar algo, sin pensarlo me persigno antes, si me subo a un escenario, toco el último escalón y me doy mi persignada.

“En este tiempo he conocido un poco más de mí, de mi carrera y del género, así como las combinaciones que se pueden dar”, expresó la artista.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La Señorita o Maestra del Rap, como es conocida, publicó su primer material y, según indicó, “resiliencia” y “versatilidad” son las palabras que mejor describen el proyecto de cinco temas, ya está disponible en plataformas digitales.

“Hay muchos mensajes en este disco, por ejemplo, entre todo lo malo que te suceda y los obstáculos que tengas siempre tienes que buscar algo positivo, sé perseverante, firme con tus sueños, equivócate las veces que quieras, pero nunca te rindas y sueña despierto”, contó.

A partir de ahora, la artista comenzará a aliarse con otros cantantes; entre los colegas que esperar trabajar en algún momento están Santa Fe Klan, Gera Mx, MC Davo y Samantha Barrón.