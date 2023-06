Muere Sergio Calderón, actor mexicano que participó en Piratas del Caribe y Hombres de Negro

Este jueves falleció el actor mexicano, famoso por interpretar al capitán Villanueva en la saga de "Piratas del Caribe", Sergio Calderón. La representante de la estrella de cine confirmó a Los Ángeles Times que murió en un hospital de Los Ángeles, rodeado de su familia luego de haber contraido neumonía.

A sus 77 años, se convirtió en una estrella en la pantalla grande por interpretar papeles en las películas “La India”, “Duelo en la frontera”, “Desaparecidos”, “Gringo viejo”, “Piratas del Caribe: En el fin del mundo” y “Hombres de negro”.

Calderón era originario del municipio de Coatlán del Río, Morelos, a los 10 años se mudó a la Ciudad de México, aunque ya como un profesional, gran parte de su vida estuvo en Los Ángeles, Estados Unidos.

En redes sociales, la famiilia del actor se despidió con diversos mensajes. Su hijo, Patrick Calderón compartió una serie de fotos en su cuenta personal de Instagram donde se ve a Sergio Calderón conviviendo con su familia.

"Vuela alto mi REY, Mi LUZ, Mi Roca, Mi Mejor Amigo, EL MEJOR PAPÁ, EL MEJOR ABUELO, Mi FORTALEZA, MI INSPIRACIÓN.. y MI MENTOR QUE ME FORJASTE EN EL HOMBRE QUE SOY… ESTÁS EN PAZ y en la mejor COMPAÑÍA… que SEMANA", escribió Patrick.

Sergio Calderón inició su carrera estudiando actuación en el Instituto Andrés Soler de la Asociación Nacional de Actores, debutó en la pantalla grande en la película "The Brigde in the Jungle" con el papel de Pedro.

En 1997 compartió créditos con Will Smith en la película "Hombres de Negro" y fue en 2007 donde trabajó junto a Johnny Depp en "Piratas del Caribe: en el fin del mundo".