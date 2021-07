Mujeres mexicanas dirigen películas en el Cannes

En esta nueva edición del festival internacional de Cannes, dos películas mexicanas han sido seleccionadas para ser parte de este festival, se trata de dos largometrajes, los cuales son dirigidos por mujeres, esto en un país y en una industria, en donde se tiene una gran deuda con las artistas.

Se trata de Noche de Fuego, dirigida por Tatiana Huezo y La Civil de Teodora Mihai, en donde resalta mucho la participación de estas dos películas mexicanas, pues este año Cannes casi no tiene la presencia de directores latinoamericanos o hispanohablantes, aquí te contamos un poco sobre las producciones de estas dos mexicanas

Tatiana Huezo; es conocida por la película La Tempestad (2016), por la cual recibió un premio Goya, entre otros reconocimientos en la industria. Tempestad es un documental mexicano que aborda el tema del crimen organizado y la justicia en México, a través de la historia de dos mujeres, Miriam y Adela, la primera injustamente acusada de tráfico de personas y condenada a una prisión dominada por un cártel del narcotráfico, mientras que la segunda lleva diez años buscando a su hija desaparecida, este fil fue premiado por mejor dirección.

Dos películas mexicanas han sido seleccionadas para ser parte de este festival / Foto: Cortesía / El Sol de México

En este festival Tatiana estará participando con Noche de Fuego es su primer largometraje en el género de ficción y estrena a lo grande en la selección del festival de Cannes. Retrata a un grupo de niñas en un pueblo azotado por el narcotráfico, la cual está basada en la novela Ladydi, cuya temática explora lo que significa crecer en medio de la violencia y la guerra contra el narcotráfico en México

Por su parte Teodora Mihai esta participando con la producción La Civil, la cual es interpretada por Arcelia Ramírez, una destacada actriz de cine, teatro y televisión de 53 años, originaria de la ciudad de México, quien en esta edición recibió aplausos del público de Cannes, por su papel como protagonista en esta producción.

Este film se fundamenta en un contexto actual, en donde impera la violencia desatada por el narcotráfico y las desapariciones forzadas, destacando una cruda visión de los secuestros en México, y basada en una historia real.

El Festival internacional de Cannes, es un festival de cine de categoría A, es uno de los eventos más mediáticos e importantes del mundo en términos de proyección internacional, el cual es celebrado en la ciudad francesa de Cannes.