Nicandro Díaz tira su Golpe de suerte

Nicandro Díaz productor de Golpe de suerte, junto con Mayrín Villanueva y Eduardo Yáñez, sus protagonistas, así como Michelle González, la antagonista y otros miembros del reparto, dieron el pizarrazo de inicio de grabaciones en locación en la Ciudad de México.

En la trama, que se estrena el próximo 16 de octubre en Las Estrellas, tres familias cambiarán radicalmente tras obtener un premio millonario al ganar la Lotería. Es una historia de origen chileno estrenada en 2018, que se adaptó a la idiosincrasia mexicana.

En entrevista, el productor adelanta que la historia tendrá locaciones en Argentina, “a donde va Nacho Pérez (Eduardo Yáñez) a comprar al futbolista Facundo Grandinette (Horacio Pancheri), para que juegue en su equipo de futbol; grabaremos en Ciudad Nezahualcóyotl, la colonia Del Valle y en las Lomas”.

Agregó que las tres familias viven diferentes circunstancias, “y se verá cómo les afecta tener millones de pesos en las manos a dos miembros de dos familias, y un tercero, que no puede ir por su dinero.

“Aunque quién no desea sacarse la Lotería, tener un golpe de suerte ya sea en el trabajo, en el amor y por qué no obtener dinero sin haberlo trabajado, pero habrá quienes al llegarles dinero por la Lotería no sabrán en qué gastarlo, invertirlo, o a quién entregarlo para mejor resguardo y se conocerá qué tanto solucionó sus vidas, o contrario a eso, qué tanto les ha afectado”.

El productor de éxitos anteriores como El bien amado, La mexicana y el güero, y Mi camino es amarte, se refirió al reto de inicar un nuevo proyecto: “más allá de que me imponga el rating o la competencia, es mi trabajo, no digo que no me preocupa la competencia, porque es parte de este negocio, la competencia es ruda entre nosotros como productores y no se diga ahora los que realizan contenido para las plataformas streaming, pero si eso me asustara, me dedicaría a otra cosa o irme a encerrar a una oficina”.

Tras reconocer que ha cambiado la forma de ver telenovelas, pues, “ya no sólo es la televisión o el cine, ahora son los dispositivos y hasta en relojes inteligentes”, Nicandro Díaz asegura que, lo importante, sigue siendo el contenido. “El fondo es cuando se produce la historia, porque las tramas deben ser interesantes, ya que las emociones humanas siempre son las mismas, y es el principal motor por el que se crean las tramas”.