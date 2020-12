Nina Olimón moderniza El niño del tambor

El tradicional villancico El niño del tambor con nuevos arreglos musicales, es la apuesta para esta época de la cantante Nina Olimón. El rapero boricua Camilo Tumbao colabora en este proyecto que cuenta con una dotación de tambores prehispánicos, producido por Mark Portman.

“Siempre quise mezclar lo mexicano con la Navidad", cuenta Nina Olimón en entrevista. "Logré traer el sonido ancestral de los aztecas y los mezclé con sonidos urbanos, que es lo que está sonando, además del rap de Camilo Tumbao, que lo hace más ameno, para traerlo al 2020 y que pase al 2021”, describe la cantante.





Con poco más de una década de trayectoria musical confía la artista mexicana que, “el trabajo de estudio de grabación, mezcla y producción, relativamente fue rápido, todo lo hicimos a distancia, hablé con Mark y le explique mi sueño musical de esta combinación de sonidos en El niño del tambor, al principio se sorprendió, pero aceptó. Lo hicimos cada quien en su lugar de residencia y quedó como yo quería”.

Respecto al mensaje que quiere llevarle a los niños y familias mexicanas con esta versión de El niño del tambor, asegura que tiene que ver con la introspección que ha podido hacer en estos meses. “A mí lo que me ha enseñado esta pandemia a mirar para adentro, puede ser que el mundo externo esté de cabeza, no podemos ver de cerca a nuestros seres queridos, pero sabemos que ellos viven en nuestro corazón y que nosotros tenemos este ángel dentro de nosotros que nos va a ayudar a salir de esto. Y qué mejor que recordar esta Navidad 2020 y saber que aunque no podemos estar con los abuelos, estamos con nosotros mismos y con ese angelito que nos guía, y El niño del tambor”.

Con la esperanza de que el 2021 sea un año mejor, concluye: “Mi propósito número uno es no tener expectativas. Si algo he aprendido este año es no tenerlas”, y recomienda para esta Navidad escuchar en las plataformas musicales su versión de El niño del tambor.