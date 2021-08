Nora Velázquez estrena el show de comedia “El confesionario de Chabelita”

La Chabelita personificada desde hace 25 años por la actriz Nora Velázquez, regresa pero ahora al escenario, en el espectáculo El confesionario de Nora Velázquez, La Chabelita, al lado del actor Carlos Ignacio, en el Teatro 11 de Julio con la producción de Rubén Lara, a partir del viernes 27 de agosto.

“El confesionario de Nora Velázquez, La chabelita, es un show renovado teatral, con nuevos personajes y a quien he incorporado es a mi compañero Carlos Ignacio, con quien es todo un honor y un privilegio poder compartir el escenario”, dice Velázquez.

La actriz dice que el show está estructurado de tal manera que en solitario cada uno actuará sus personajes y el platillo fuerte es el sketch de La Chabelita y El padre, con quien “cerramos el espectáculo. He creado nuevas caracterizaciones que cautivarán al público presencial, a partir del viernes 27”, declara a El Sol de México.

Encontrar en escena en la actualidad a La Chabela, tiene su por qué y al respecto lo expresa su creadora: “Es una mujer llena de culpa, todas las mujeres vivimos con esa situación porque así se nos educó desde la casa paterna. Somos culpables de todo y nacemos con el pecado ya incluido. Siempre todo lo que hagamos es malo y nosotras malas.

“Los hombres no, ellos viven relajados; no tienen ninguna culpa, nosotros cualquier cosa, sentimos que cometimos algún pecado. Esto aunado a que el libreto va en doble sentido, que nos da una maravillosa confusión y que nos hace pensar que La Chabelita. Es la mujer más inocente, ella es santa, no peca; el que peca es El padre que piensa mal.

Después de 25 años en su primigenia aparición en televisión ¿Qué nos pasa?, a lado de Héctor Suárez por más de 12 meses a cuadro, luego en la emisión del programa La Casa de la Risa, bajo la producción de Jorge Ortiz de Pinedo, lo dramatiza a lado de Jorge Falcón, El Padre; después un periodo largo con don Sergio Corona tanto en televisión y en gira por Estados Unidos en vivo.

También Nora Velázquez en la Unión Americana en la emisión de Lagrimita y Costel en el programa Estrellas TV, aquí con Alberto Rojas El Caballo y en otras ocasiones con Benito Castro, Mauricio Herrera, Ricardo Hill y Carlos Ignacio, con quien lo repite en el Teatro 11 de julio a partir del viernes 27.

La primera actriz y comediante Nora Velázquez también habla de su sentir ante el mal del Covid-19 el que tiene inmersa a la población entre la incertidumbre y la muerte sorpresiva:

“Aunque uno no lo pueda afirmar, realmente si estoy muy asustada, esto me preocupa muchísimo, porque no tiene fin. Parte de la gente no se quiere vacunar. Es la única solución que tenemos ante esta enfermedad extrañísima, no se sabe si se tiene y si estas contagiando. Hay gente asintomática que no sabe que está contagiando y enferma a otros. Es una enfermedad que ya ni te permite que tus familiares hagan tu velorio. Es una enfermedad terrible y mundial. Si estoy espantada, estoy tratando de cuidarme lo más que puedo. Tengo que salir a trabajar porque de que otra manera se vive. Hay que trabajar, mantenerse activo.

“También hay que compartir la alegría, si hay un don hay que compartirlo. La risa es algo que nos ayuda mucho, sino a resolver el problema si ha contribuir a llevar un momento de esparcimiento al público”, afirma en la charla.