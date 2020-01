Nuevo documental de Kim Kardashian denuncia abusos del sistema legal de EU

Kim Kardashian West se ha posicionado como una de las principales exponentes de la moda actual, con casi 158 millones de seguidores en Instagram, se ha convertido en una celebridad con una valiosa plataforma en la que todos puede seguir sus actividades cotidianas.

Recientemente, la estrella anunció que estrenará un nuevo documental donde expondrá las injusticias del sistema legal estadounidense pues quiere usar su poder mediático para liderar cambios en la sociedad.

"Kim Kardashian West: The Justice Project" estará disponible a partir del 5 de abril en la plataforma Oxygen y contará la historia de personas condenadas a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

La celebridad declaró que el material audiovisual mostrará una parte jamás vista del sistema de justicia.

“Ves a los policías tratando de resolver un crimen, pero no lo ves desde la perspectiva de la persona que lo hizo”.

Today, David Sheppard, a father of six, took his first steps of freedom in nearly 30 years. His case will be featured in @Oxygen's upcoming documentary 'Kim Kardashian West: The Justice Project.'

Al ser cuestionada sobre los comentarios que califican el proyecto como una estrategia publicitaria, la artista negó que fuera para hacerse publicidad.

"Realmente me mantengo enfocada en los casos y las personas. Soy extremadamente compasiva. No lo hago por publicidad, realmente me importa".

Recalcó que ella escogió los casos que aparecen en el documental, ya que los presos le mandaron cartas directamente y al trabajar en algunos de ellos, envía otros a abogados que cree pueden ayudar.

Finalmente, confesó que sus hijos fueron la mayor inspiraron de este proyecto.

"Estoy criando a cuatro niños negros que podrían enfrentar una situación como cualquiera de las personas a las que ayudó, saber que puedo marcar la diferencia en la vida de mis hijos y en otros reparando un sistema roto, eso es muy motivador para mí".