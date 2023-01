Acusan a Percy Hynes de acoso y fans de Merlina piden cancelarlo

Pareciera que la luna de miel tras el lanzamiento de Merlina en la plataforma de Netflix terminó o por lo menos para el actor Percy Hynes White, quien cobró fama como uno de los pretendientes de la pequeña integrante de la familia Addams, mismo que recientemente comenzó a ser cancelado por los seguidores de la serie por algunos señalamientos en su contra.

Y es que pese a su interpretación en la producción de Tim Burton bajo el papel de “Xavier Thorpe”, han comenzado a pesar más las acusaciones de acoso en un hilo de Twitter, por lo que el tema rápidamente ha escalado en las tendencias y ha generado una gran variedad de opiniones al respecto y esto es lo que se sabe.

Percy Hynes White, acusado en Twitter de acoso

A través de la cuenta de Twitter @thinkerwavier se compartieron una serie de capturas de pantalla con presuntos mensajes que el actor envió a una joven, en las que se podría ver una actitud de acoso.

Sin embargo, el mensaje con el que inició la conversación, proveniente de la cuenta de una visible seguidora de la serie, más tarde fue eliminada, pese a que otras mujeres decidieron mantener vivo el hilo con señalamientos similares a través de más capturas de pantalla, todas con un aparente modus operandi similar.

Pero los señalamientos no terminan en un simple acoso, pues otras acusaciones más hablan de abuso en contra de jóvenes por parte del propio Percy y de un grupo de amigos que se encargaban de manipular a menores de 15 años para que enviaran fotografías íntimas e incluso para mantener relaciones sexuales con ellos.

También se segura que el actor se refiere a las mujeres bajo los calificativos de gordas, perras, feas y mentirosas, entre muchos otros, por lo que se vislumbra que más acusaciones puedan surgir en los próximos días.

im seeing articles twist my words.... he never "raped me violently when i was too drunk" he assaulted me and touched me, grabbed me, spoke to me and made inappropriate innuendos. i said before, but i mostly made this thread to shed light on what he did to others https://t.co/a0PyqGPPZ1 — aries PINNED #cancelpercy (@milkievich) January 19, 2023

El conflicto de Hynes White con el fandom de Merlina

El problema también detonó que, tras el anuncio de una segunda temporada donde quedó implícito que el personaje podría continuar una trama amorosa con la protagonista, los seguidores consideran que no debería seguir en el elenco, lo que implicaría un importante giro en la historia.

Finalmente, sobre el tema ni la protagonista de la popular serie, ni el director de la misma o incluso la plataforma se han posicionado al respecto, pero no se descarta que en caso de que el caso escale a una mayor magnitud e incluso llegue a tribunales se vean obligados a tener que modificar la historia de cara a la segunda parte que ya se encuentra anunciada.

