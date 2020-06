¡Alfonso Cuarón llega a Tik Tok y así debuta a lado de su hija!

Del cine a Tik Tok, sí aunque no lo creas Alfonso Cuarón debutó en la famosa red social gracias a su hija Tess Bu.

Fueron dos videos los que se volvieron tendencia y proyectaron la buena relación que tienen tanto padre e hija.

Directors forced by their children to be on TikTok: a short thread.



Alfonso Cuarón.pic.twitter.com/ryEsuW1cwK — The Film Stage 📽 (@TheFilmStage) June 16, 2020

En el primero, se puede observar al director mexicano quien parece estar desayunado un plato de cereal mientras a sus espaldas aparece Tess bailando al ritmo de "Geek'd" de Bhand Bhanbie y Lil Baby.

Posteriormente, en el segundo clip, su hija comienza a seguir una coreografía al ritmo de SideLine Watching, del rapero Lil Izi Vert, cuando de pronto Alfonso entra en escena e intenta imitarla.

Alfonso Cuarón returns. pic.twitter.com/YznLBBne73 — The Film Stage 📽 (@TheFilmStage) June 16, 2020

Aunque Cuarón no logra seguirle el paso, eso no impidió que los 100 mil followers de la tiktoker reconocieran el buen gesto del director, quien es conocido por ser reservado y algo serio.

Sin embargo, es claro que cuando se trata de su hija, el mexicano logra sacar su lado tierno para complacer a la joven como cualquier padre lo haría.

