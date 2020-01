¿Brad Pitt y Jennifer Aniston, juntos de nuevo?

Así es, después de tanta especulación alrededor, la expareja más querida de Hollywood tuvo un reencuentro amigable tras bambalinas de los premios SAG.

Esto sucedió después de que la por siempre Rachel Green de "Friends" recibiera el premio como mejor actriz en una serie de drama por The Morning Show de Apple TV.

Y como era de esperarse, los medios de comunicación que estaban a su alrededor no dudaron en capturar este momento que solo era cuestión de tiempo para que se concretara.

Brad Pitt y Jennifer Aniston interactuando, miren lo felices que se ven y como Brad le toma el brazo a Jen... Estoy gritando mucho.

NOW KISS ❤😍#SAGAwards pic.twitter.com/zuwu8wD7sk — Karen Crowley (@BlackWidow_221B) January 20, 2020

Pero eso no es todo, minutos antes de este acontecimiento, diversos medios captaron al actor de 56 años viendo a su exmujer en pantalla mientras ésta agradecía el galardón.

En las últimas alfombras rojas de esta temporada de premios ambos actores han declarado ser buenos amigos y en no tener problemas con encontrarse y saludarse.

Metas de relaciones con tus ex: Jennifer Aniston gana el SAG a mejor actriz en una serie dramática y Brad Pitt la observa en una pantalla desde otro punto del evento.#SAGAwards2020



pic.twitter.com/cKOkAe75wQ — Rodelo (@elrodelo) January 20, 2020

Recordemos que Aniston y Pitt comenzaron una relación en 1998 gracias a sus agentes, quienes les concretaron una cita. En el año 2000 se casaron y el matrimonio terminó en el 2005 luego de la infidelidad de Brad con Angelina Jolie. Cuyo matrimonio también se diluyó durante el año 2016.

Cabe señalar que Pitt recibió el SAG como mejor actor de reparto por su papel de Cliff Booth Once Upon a Time in Hollywood.