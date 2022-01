Britney Spears vs Jamie Lynn: la batalla que podría destruir su relación como hermanas

Parecía que la vida de Britney Spears al fin estaba pasando por un momento de tranquilidad y felicidad luego de que el año pasado finalmente consiguiera su libertad y su padre dejara de ser su tutor legal, sin embargo, una nueva polémica ha llegado.

Ahora la Princesa del Pop parece que le ha declarado la guerra su hermana luego de que ésta publicara su nuevo libro de memorias y comenzara con la promoción de su libro, el cual ha revelado algunas cosas que han echo explotar a la cantante.

¿Qué pasó entre Britney Spears y Jamie Lynn?

La semana pasada, Jamie Lynn Spears ofreció una entrevista en el programa "Good Morning America", uno de los matutinos más vistos de Estados Unidos, para promocionar su libro "Things I Should Have Said" (Cosas que debí haber dicho) y dónde ha dejado mal parada a la Princesa del Pop.

Lynn llamó "errática y paranoica" a su hermana luego de que contara un momento vergonzoso donde la cantante incluso la amenazó supuestamente con un cuchillo.

"Se enfureció por algo trivial. Se me acercó gritando y levantándolo (el cuchillo) en mi cara, mientras yo cargaba a mi hija Ivey, que en ese momento solo tenía 22 meses (casi 2 años)”.

Además, aseguró que "no sabía lo que estaba pasando", cuando su hermana había terminado bajo la tutela legal controlada por su padre y sostuvo que nunca se benefició económicamente de ésta.

"Yo decidí distanciarme, quedé embarazada a los 17 años y quería dedicarme a mi familia."

Las declaraciones de Lynn hicieron enojar tanto a la intérprete de "Toxic", que no dudo en responder por medio de sus redes sociales.

Britney Spears le responde a Jamie Lynn

En primera instancia Spears escribió una carta en su cuenta de Twitter, donde desmintió las declaraciones de su hermana y señaló que ella nunca la apoyo durante todos los años que estuvo controlada por su padre.

“Ella nunca estuvo muy cerca de mí hace 15 años. Entonces, ¿por qué está hablando de eso, a menos que quiera vender un libro a costa mía? ¿DE VERDAD?”.

Asimismo, aseguró que su hermana nunca tuvo que trabajar en su vida porque siempre le dieron todo y consideró que su entrevista para el programa televisivo no fue algo más que otro intento por parte de su familia para lastimarla.

"Ella nunca tuvo que trabajar para nada ¡siempre le daban todo... A mi familia le encanta derribarme y lastimarme siempre, así que estoy disgustada con ellos (…) Lección aprendida de todo esto: no confíes en las personas ni en nadie… ¡haz de tus gatos y perros tu familia y cuídate a ti mismo!".

Finalmente, la Princesa del Pop publicó hoy en Instagram otra carta donde descargó todo su enojo revelando que cuando su hermana tenía tan solo 12 años de edad podía disfrutar de cosas que la cantante nunca pudo, como descansar, ver la TV, nadar en la piscina o disfrutar de una malteada de chocolate preparada por su mamá.

Además, habló sobre la actitud tan grosera y prepotente que Lynn llegó a tener, llamándola "egoísta" pues también nunca la apoyó cuando su madre se encontraba deprimida y medicada todo el tiempo tras la separación de su padre.

Abogado de Spears envía advertencia a Jamie

El abogado de la cantante, Mathew Rosengart, envió este miércoles una petición en la que exige a la hermana menor de la artista que deje de hacer referencias negativas sobre la artista o de lo contrario, habrá repercusiones legales.

"Solicitamos que cese y desista de hacer referencias despectivas a Britney durante la campaña promocional. Si usted no lo hace y continúa con la difamación, Britney se verá obligada a considerar y tomar las acciones legales oportunas", aseguró el representante en la misiva.

A pesar de que Lynn se había mantenido al margen de los escándalos que han rodeado la vida de su hermana, la publicación de su libro ha desatado una guerra, que por el momento apenas comienza y podría destruir el vínculo de las hermanas Spears para siempre.

