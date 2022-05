Christian Nodal estalla contra mamá de Belinda: “Cuando me cansé de dar se acabó todo”

Christian Nodal hizo arder Twitter durante la mañana de este miércoles al enviar indirectas hacia la madre de Belinda, tras varios meses de la separación amorosa con la cantante.

Y es que el cantante de regional mexicano, compartió a través de su cuenta personal, una captura de pantalla donde supuestamente la estrella del pop, Belinda, le pedía dinero para ‘arreglarse los dientes’, al tiempo que también le decía del dinero de sus padres.

Refirió que la madre de su ex prometida, ha estado presuntamente lucrando con los frutos de la carrera de su hija.

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada”.

Exigió que lo dejaran en paz, debido a que él se encontraba en un proceso de sanación.

“No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mi”.

Sin embargo, culminó su mensaje dejando entrever que la terminación de su relación, sí fue por motivos económicos, tal como se había estado especulando desde que se hizo oficial la noticia de su separación.

“Cuando me cansé de dar se acabó todo”, enfatizó Christian Nodal.

¿Qué detonó la reacción de Christian Nodal?

La publicación de Nodal fue acompañada con la captura de la conversación que tenía con la cantante Belinda, así como una captura de un twit lanzado por la madre de Belinda, donde señalaba:

“El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron”.

A las pocas horas de haber realizado el post, fue que el intérprete de Ya No Somos Ni Seremos, envió el contundente mensaje.

A pesar de que algunos seguidores le dijeron que no tenía que dar explicaciones, el cantante respondió:

“Si tengo porque quiero enfocar mi carrera en dar amor desde lo más profundo para el mundo.

Y con esta gente necia jalándome no lo voy a lograr. Necesito sacar a esos fantasmas que atormentan”.

