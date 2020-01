[Video] Danna Paola estalla contra académico porque la llaman "cule#%&"

Una noche de controversia se vivió en el concierto de La Academia y esta vez porque Danna Paola respondió a Gibrán, alumno que la llamó “culera” por una de sus críticas.

Después de su participación, el académico recibió la contundente crítica de la actriz de Élite que a modo de ironía le dio su crítica:

"Es lo mejor que te he visto hacer, me ha encantado…para mí ha sido maravilloso, tú dime, ¿Así no soy culera contigo?”, le dijo Danna Paola a Gibrán que le respondió: “¿Cuándo dije eso?.

"No creas que en realidad no escucho todo lo que dicen tú y Francely de mí en La Academia", siguió a la frase de los alumnos. Danna Paola calificó como una falta de respeto por insultar a una mujer.

"Si así te refieres a mí porque no te gustan mis críticas, no me quiero imaginar cómo hablas con Francely o como te expresas de cualquier otra mujer", refirió.

Y como una forma de defender su críticas, Danna Paola hizo referencia a los años de carrera que tiene en el espectáculo,

"Yo estoy en esta silla no para verme bonita, es porque llevo 20 años de carrera en esto y nunca le he faltado el respeto a nadie", asumió.

Posteriormente, la jueza le dijo que ella “no vino a ser su amiga”, por lo que le reiteró que sus avances en el reality no han sido prometedores, a pesar que era su segunda oportunidad.

Y para terminar su participación, Danna Paola rememoró una de las frases de Lolita Cortés, la cual mencionó en una de las participaciones de Jolette: “ya no voten por él”.

Finalmente, Gibrán fue el alumno expulsado, "Me siento liberado", mencionó en el video de despedida, donde aprovechó para disculparse con Danna Paola.





Gibrán le dijo cule$%&% a Danna Paola y ella no se quedó callada. ¡Todos merecen respeto! ¿Qué opinas sobre este comentario? #LaAcademiaProvoca 🧡



Ve aquí Azteca Uno en vivo y GRATIS ➞ https://t.co/CbfefQBmrE pic.twitter.com/oqGQwOCoMP — La Academia (@lacademiaazteca) January 6, 2020

El ex académico le dice adiós por segunda ocasión a esta oportunidad, ¡mira TODO lo que nos dijo! 🎙🎶#LaAcademiaProvoca pic.twitter.com/9zgQFnzE3i — La Academia (@lacademiaazteca) January 6, 2020





SE DESATAN LOS MEMES

Ante el regaño de Danna Paola a Gibrán los memes pronto recordaron a Lolita Cortés, ello por la frase “ya no voten por él”.

Mi Top 3 de las jueces más perras en la historia de la Televisión mexicana:



1. Lolita Cortés.

2. Niurka.

3. Danna Paola.#LaAcademiaProvoca pic.twitter.com/GSEP9IzYlV — Hey Markin! (@HeyMarkin) January 6, 2020 a danna paola le dan el micrófono 5 minutos y te destroza la vida para siempre pic.twitter.com/oMjwsE2rmI — ◟̽◞̽ (@uktommo) January 6, 2020 Comparte esta Danna Paola en modo perra & podrás destruir & humillar a todos tus enemigos. 💅🏼 pic.twitter.com/sRed1qDga4 — ALBERT ✖️ (@Albleon1029) January 6, 2020 Danna Paola mood:

Ya estoy hasta la madre de fingir que todos cantan bien ! Salud 🥂#LaAcademiaProvoca pic.twitter.com/4t7iLNgvBj — Edén ㋡ (@MrLovato_) January 6, 2020 Y con Danna Paola juntamos a los 4 jinetes del apocalipsis: pic.twitter.com/N5THgVOu5w — Adrián Hernández † (@VicHernandezO4) January 6, 2020