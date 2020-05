X Æ A-12, el extraño nombre del hijo de Elon Musk y Grimes

El fundador de Tesla y SpaceX, Elon Musk, y la cantante Grimes presentaron a su primer hijo, que se llamará "X Æ A-12 Musk", un nombre que ha despertado la intriga de usuarios en redes sociales por la dificultad para pronunciarlo.

Después de que el empresario confirmase ayer el nacimiento con el mensaje "mamá y bebé, todos bien", un usuario de Twitter preguntó por el nombre del recién nacido, ante lo que Musk respondió "X Æ A-12 Musk" y detalló que es de sexo masculino.

Gossip

El curioso nombre ha iniciado una cadena de mensajes en la red social qué preguntan cómo se pronuncia esa combinación de letras y números.

Algunos usuarios bromearon con que se apodará "Tesla Junior", para nombrarlo más fácilmente, y otros especularon en tono irónico con que se trata de un cyborg o de un ente diferente al ser humano.

Lo cierto es que Musk ha publicado a lo largo de la jornada fotografías del bebé y no se aprecia nada fuera de lo común, más allá de que en una imagen ha aplicado un filtro donde el recién nacido aparenta tener la cara tatuada.

A pesar de las ocurrencias de numerosos internautas, que imaginan cómo se presentará el niño en su primer día de escuela y otras situaciones cómicas, algunos medios de comunicación apuntan a que las leyes del estado de California podrían impedir el registro de esa combinación de caracteres como el nombre de una persona.

We really need to see picture of the baby !! Please do share. — Tesla in the Gong (@TeslaGong) May 5, 2020

"Archangel" o "Xavier" son las transcripciones que algunos han dado al nombre publicado por Musk, sin confirmar por el momento.

"X Æ A-12 Musk" es el primer hijo entre Grimes y Musk, quien tiene otros cinco de su matrimonio anterior con Justine Wilson.

Musk es conocido por sus alardes de extravagancia, casi al mismo nivel mediático que su actividad empresarial como fundador de la compañía de autos eléctricos Tesla y sus prometedores proyectos espaciales a través de SpaceX, que algunos críticos califican de poco realistas.

pic.twitter.com/lm30U60OtO — Elon Musk (@elonmusk) May 5, 2020

Justamente, la semana pasada tildó de "fascista" y "encarcelamiento forzado" la orden para que los ciudadanos de Estados Unidos se confinen en sus hogares durante la pandemia de Covid-19, ya que ha obligado a paralizar la fabricación de vehículos Tesla.

Por su parte, Grimes estrenó en febrero su último disco "Miss Anthropocene", precedido de anteriores álbumes aclamados por la crítica como "Visions" o "Art Angels".