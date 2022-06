¿Qué es el síndrome de Ramsay Hunt? La rara enfermedad que le causó parálisis a Justin Bieber

Justin Bieber causó preocupación en sus fans después de que publicara un video en vivo en donde anunció la cancelación de varias de sus fechas de su actual gira debido a su estado de salud.

Dentro del video explicó que fue diagnosticado con el síndrome Ramsay Hunt, por lo que sufre de parálisis total en el lado derecho de su rostro.

El cantante de origen canadiense estuvo recientemente en México como parte de su Justice World Tour, en donde tuvo cuatro fechas en el país, en las ciudades de Monterrey, Guadalajara y dos conciertos en la Ciudad de México, en lo que fue su regreso al país después de cinco años.

JUSTIN BIEBER ANUNCIA LA CANCELACIÓN DE SUS CONCIERTOS

Por medio de su cuenta de Instagram (@justinbieber) el cantante de 28 años explicó su actual situación, en donde se puede observar la parálisis en su rostro mientras intenta parpadear o al no poder abrir la boca por completo al hablar.

“Obviamente como probablemente puedan ver en mi cara tengo este síndrome llamado Ramsay-Hunt y es un virus que ataca el nervio en mi oído y mis nervios faciales y causó que mi cara sufriera parálisis como puede ver este lado (derecho)”, señaló Justin.

Dentro de las complicaciones que vive a causa del virus que lo atacó se encuentra que no puede sonreír de ese lado y las complicaciones para parpadear y que su fosa nasal no puede moverse. Al no estar físicamente dispuesto a realizar sus conciertos se dijo frustrado por no poder continuar con su gira.

“Esto es bastante serio como pueden verlo desearía que este no fuera el caso, pero obviamente mi cuerpo me pide que desacelere un poco, espero que puedan entenderlo y tomaré este tiempo para descansar y relajarme y poder volver entonces a lo que nací para hacer”, afirmó el canadiense.

Justin aseguró que no es seguro el tiempo que necesite de recuperación, pero que ya realizaba ejercicios para recuperar la movilidad del rostro y poder regresar su cuerpo a la normalidad.

“No sé cuánto tiempo será, pero estaré bien, espero… todo sucede por una razón, no sé cuál es esa ahora, pero los amo chicos, paz”, indicó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Justin Bieber (@justinbieber)

Hasta el momento no se han confirmado cuántas de sus fechas se cancelarán o moverán de fecha a causa de su condición, pero el Justice World Tour seguía con diversas fechas en los Estados Unidos. Para este 13 y 14 de junio tiene conciertos programados en el Madison Square Garden de Nueva York, para después visitar ciudades como Filadelfia, Boston, Milwaukee, Los Ángeles y Las Vegas.

¿QUÉ ES EL SÍNDROME DE RAMSAY HUNT QUE CAUSÓ UNA PARÁLISIS A JUSTIN BIEBER?

Respecto al síndrome Ramsay Hunt, de acuerdo con la Clínica Mayo, es una condición que se produce a causa de un brote de herpes zóster, una reacción del cuerpo al virus de la varicela, que afecta el nervio facial más cercano a una de las orejas.

Es causado por el mismo virus de la varicela y puede causar parálisis facial y pérdida auditiva en el oído que se ve afectado. Aunque la enfermedad desaparezca, el virus puede mantenerse en los nervios por lo que los síntomas pueden reaparecer en el futuro.

Esta enfermedad no es contagiosa, pero sí puede causar varicela en aquellos que no la tuvieron previamente o que no fueron vacunadas contra esa enfermedad y también puede ser grave en aquellos con un sistema inmunitario débil.

Cuando el síndrome Ramsay Hunt es tratado de manera oportuna, se puede reducir el riesgo de complicaciones permanentes que pueden llevar a una debilidad muscular permanente.

Publicado originalmente en El Sol de Puebla