Itatí Cantoral canta otra vez la Guadalupana, dejando atrás la versión de Soraya

En el 2016, Itatí Cantoral fue la artista encargada de cantarle ‘Las Mañanitas’ a la Virgen de Guadalupe, su presentación causó diferentes comentarios por los gestos y notas que usó. Es así como cada año esta interpretación es recordada por cientos de mexicanos que comparten diferentes publicaciones en internet.

Este 2023, la actriz 48 años fue seleccionada otra vez para presentarse en la Basílica de Guadalupe; esta elección no tardó de generar reacciones en la web, pues varios usuarios comentaron que su número podría ser parecido al que realizó años atrás.

Fue así como el nombre de Cantoral se volvió tendencia en las plataformas digitales. Esta presentación se compartió poco tiempo de haberse realizado. El material ha obtenido distintas opiniones, que en su mayoría han sido positivas, pues mucha gente la felicitó por la forma en la que lo hizo esta vez.

¿Cómo fue esta presentación de Itatí Cantoral?

La actriz compartió en su cuenta de Instagram el proceso que siguió para prepararse para este número, la que acudió con un vestido negro de cuello cerrado y mangas largas, con estampado de flores rojas.

También llevó el cabello recogido adornado con unas orquídeas blancas que contrastaron con su cabello rubio. El evento se llevó a cabo en la Basílica de Guadalupe, que está ubicada dentro de la Ciudad de México.

A través de la transmisión que se realizó por medio de Televisión Azteca, se vio como la estrella de las telenovelas le dedicó unas palabras a la Santa Patrona de México antes de comenzar:

“Virgen de Guadalupe, te venimos a cantar con todo el corazón, te pido que estés en el corazón de mi hija, María Itatí y la acompañes toda su vida”, precisó. Estuvo acompañada de su hija María, quien igual mencionó:

“Virgencita te pedimos porque paren las guerras, por todos los niños y las niñas del mundo protégelos, te pedimos por la paz”. Por su parte, la joven artista usó un vestido en corte sirena, la parte superior era de manga larga en color blanco; la falda en color beige y olanes rosas.

Las reacciones en la web

A diferencia de lo que ocurrió años atrás, esta vez Cantoral entonó ‘Las Mañanitas’ sin ningún inconveniente, lo que fue reconocido por los internautas, quienes las elogiaron y llenaron de buenos comentarios, estos fueron algunos:

“Sentimiento si hay definitivamente”, “Que lindo canta la hija”, “Tan dulce su voz”, “La redención existe”, "Hermosas, bendiciones a las dos”, “Qué sea tradición de guardar a Itatí y descongelarla cada diciembre”. No obstante, igual hubo quien recordó la primera interpretación.

“Se extraña la versión original”, “Me gusta más la versión donde es poseída”, “Yo me la aprendí con la otra tonada”, “Me quedaron debiendo el ‘la guaaaadalupana’”, “Así no es”, “definitivamente me quedo con la original”, señalaron.

