J Balvin se burla de Shakira y le llueven críticas en redes sociales

El cantante colombiano J Balvin se convirtió en la viva muestra de que el humano es el único ser que se tropieza dos veces, con la misma piedra.

Y es que este jueves, el intérprete de “Morado” se puso solito la soga al cuello, luego que en una entrevista en línea, en la que también participaron Maluma e integrantes de Black Eyed Peas, se burlara de su compatriota, cuando la entrevistadora cuestionó a Will.i.am “¿Con quién debiste ser más flexible?”, en referencia a sus colaboraciones musicales con Balvin y Maluma, y éste respondió que con Shakira, destacando así el profesionalismo y dedicación de la colombiana.

Instagram | @shakira

La risa de Balvin provocó desconcierto y una clara molestia ente los entrevistados, pues Maluma le recriminó inmediatamente, señalando que “eso no tiene nada de gracioso”.

Por si esto fuera poco, la actitud poco cortés de José B. se repitió cuando Will.i.am enfatizó "he aprendido mucho de ella en su forma de trabajar; ella conoce cada aspecto de la canción y me ayuda a mejorar". Después de ese comentario, J Balvin volvió a reír, y con sarcasmo respondió "entonces ella te regresa al paso uno".

In a series of exclusive interviews with the #BlackEyedPeas and many of their guest collaborators (like @maluma and @JBALVIN) on 'Translation,' learn about how the tracks developed, why https://t.co/QmJhmb0ahA finally learned how to DM, and more. https://t.co/kfSGu9Qw3p — billboard (@billboard) June 24, 2020

Inmediatamente, los fanáticos de la cantante de “Clandestino” (y algunos que no lo son, también), se le fueron encima a José, con comentarios en los que reprueban su actitud.

#JBalvinIsOverParty

colombianos cuando nos relacionan con Shakira/colombianos cuando nos relacionan con J Balvin. pic.twitter.com/vfOMtyE01P — 𝐿𝒾𝓃𝒶 ♡ (@QueenHepburnn) June 25, 2020

*Todos en estos momentos*



-Mira perra con mi Shakira no te metas...#JBalvinIsOverParty pic.twitter.com/PjozQ6o1Hp — Villalobos Felix 🐣 (@IxixVillalobos) June 25, 2020

Hay niveles 🥱🥱🥱🥱#JBalvinIsOverParty pic.twitter.com/3ovQ2HSFIu — COVAL-19 🦠 (@ValBadaCa) June 25, 2020

J Balvin preparándose para pedir una disculpa pública después de sus declaraciones hacia nuestra diosa etérea Shakira. #JBalvinIsOverParty pic.twitter.com/d8LH2rSAYP — Mike 🤡 (@iMikeCartman) June 25, 2020

No es la primera vez que el originario de Medellín se vuelve tendencia por una desafortunada declaración, pues en 2018, dijo que Rihanna “no era una mujer para casarse, sino para pasar el rato”, lo que le valió calificativos como “machista” e “ignorante”, por parte de los internautas.

Facebook | @JBalvinOficial





Te recomendamos el podcast ⬇️

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Acast