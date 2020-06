Lea Michele se disculpa por actitudes racistas en Glee

La ex estrella de Glee, Lea Michele, rompió el silencio tras ser acusada de racista y hacer la vida imposible a Samantha Ware, una actriz afroamericana con la que compartió escenas en la serie televisiva.

“Nunca he juzgado a otros por su origen o color de piel, ese no es realmente el punto. Lo que importa es que claramente actué de manera que lastimé a otras personas”, expresó la actriz en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

Y ante las acusaciones pidió disculpas: “Si fue mi posición privilegiada y mi perspectiva lo que me hizo ser percibida como insensible o inapropiada a veces o si fue solo mi inmadurez y yo siendo innecesariamente dura, me disculpo por mi comportamiento y por cualquier dolor que haya causado”.

“Escuché estas críticas y estoy aprendiendo, y aunque lo siento mucho, estaré mejor en el futuro gracias a esta experiencia”, agregó Lea, quien en dos meses se convertirá en madre.

Una publicación compartida por Lea Michele (@leamichele) el 3 de Jun de 2020 a las 4:03 PDT

La polémica llegó cuando Ware respondió a un tuit de Michele, que publicó un mensaje sobre la muerte del afroamericano George Floyd con la etiqueta #BlackLivesMatter.

Ware, de 33 años, acusó a Lea Michele de convertir aquella experiencia en un "verdadero infierno" debido a una serie de "microagresiones traumáticas".

WE WERE PEACEFUL WHEN WE MIGRATED FROM THE SOUTH BUT YALL UNWELCOMED US IN YOUR COMMUNITIES AND LYNCHED OUR FATHERS AND SONS. WE WERE PEACEFUL WHEN WE MARCHED ON SELMA BUT YALL CAME WITH HORSES, BATONS AND WATER HOSES. YOUVE BOMBED OUR CHURCHES, OUR COMMUNITIES, YOUVE KILLED US IN OUR SLEEP, HAVE SILENCED US IN OFFICES, IN SCHOOLS AND HAVE STOLEN SOME OF OUR MOST POWERFUL LEADERS AWAY FROM US. WE WERE ALSO PEACEFUL IN LOS ANGELES THIS AFTERNOON WITH OUR HANDS UP UNTIL RUBBER BULLETS AND TEAR GAS WERE AIMED AT MY FAMILY. SO AGAIN, I ASK, PEACEFUL FOR WHAT? DEFUND THE POLICE. PROSECUTE KILLER COPS AND PAY US WHAT YOU OWE US. THEN MAYBE WE CAN TALK ABOUT PEACE!!!!?! Una publicación compartida por SAMEYA (@samanthamarieware) el 30 de May de 2020 a las 8:11 PDT

"George Floyd no se merecía esto. Esto no es un incidente aislado y debe terminar", escribió la artista durante el fin de semana. Días después, Ware citó ese mensaje y aseguró que su primer trabajo en televisión, aquel rodaje de Glee, fue horroroso debido a la actitud de Michele.

"¿Te acuerdas cuando convertiste mi primer papel en televisión en un verdadero infierno? Porque yo no lo olvidaré. Creo que dijiste a todos que, si pudieras, te cagarías en mi peluca (afro), entre otras microagresiones traumáticas que me hicieron dudar si quería una carrera en Hollywood", afirmó la intérprete.

LMAO REMEMBER WHEN YOU MADE MY FIRST TELEVISON GIG A LIVING HELL?!?! CAUSE ILL NEVER FORGET. I BELIEVE YOU TOLD EVERYONE THAT IF TOU HAD THE OPPORTUNITY YOU WOULD “SHIT IN MY WIG!” AMONGST OTHER TRAUMATIC MICROAGRESSIONS THAT MADE ME QUESTION A CAREER IN HOLLYWOOD... https://t.co/RkcaMBmtDA — SAMEYAAAAAA (@Sammie_Ware) June 2, 2020

Tras la crítica a Michele, otros actores de la serie también reaccionaron a las acusaciones y mostraron su apoyo a Ware.

Ware encarnó a Jane Hayward en 2015 durante la sexta temporada de la serie, donde apareció en 11 episodios. Tras su figuración en ese show, interpretó diversos personajes en otros títulos como What/If, Chicago Med o God Friended Me.

You may never know the impact you can have on someone else's life, even only knowing them a moment. Today is a reminder to always make it kind. #WorldKindnessDay 💞 Una publicación compartida por Lea Michele (@leamichele) el 13 de Nov de 2019 a las 9:48 PST

Michele, por su parte, interpretaba en la serie a Rachel Berry, uno de los personajes protagonistas. Su trabajo en el show se vio reconocido con dos nominaciones a los Globos de Oro y una candidatura a los Emmy.

La artista después participó en producciones como Scream Queens o The Mayor, además de haberse labrado una carrera como cantante.

