Más violento y vengativo: revelan tráiler de The Batman, la película

El primer tráiler de The Batman, protagonizada por el actor Robert Pattinson y dirigida por Matt Reeves, estrenó este sábado en el marco de la DC FanDom que se realizó de manera virtual.

Durante el avance muestra a un Batman mucho más violento en comparación con las adaptaciones cinematográficas previas. Ubicado en una lluviosa y oscura Ciudad Gótica atormentada por la inseguridad y la falta de justicia.

El tráiler inicia con la policía arrestando a un hombre en una cafetería, cuya pista en su café nos arroja la identidad de El Acertijo que no es revelada en este primer vistazo. Batman se encuentra con él momentos más tarde en la cárcel, aunque su rostro nunca es mostrado: “He tratado de encontrarte”, dice el villano, provocando la ira del superhéroe.

Otro de los personajes que podemos ver en este avance es Catwoman, que en esta ocasión interpreta Zoë Kravitz. La misteriosa e independiente mujer acompaña en ocasiones al hombre murciélago tratando de descubrir su identidad, mientras ella oculta la suya usando pelucas de colores en lugares públicos. “Sólo se pondrá peor para ti”, le advierte el personaje a Batman.

El avance también echa un vistazo sobre la apariencia de El Pingüino, que deja irreconocible al actor que lo interpreta, Colin Farrell. El villano luce con grandes dientes, poco cabello y con gran peso encima. Un estilo más sofisticado en comparación al personaje que interpretó Danny DeVito en la versión de 1992.

Quien tiene una pequeña aparición es Andy Serkis como Alfred, quien acompaña a Batman desde su baticueva, advirtiéndole sobre los riesgos a los que se enfrenta: “Si esto continúa, no pasará mucho hasta que no te quede nada”, le advierte, a lo que el murciélago responde: “No me importa lo que pase”.

Este Batman destaca por su coraje y agresividad en contra de sus enemigos. Y se refuerza la frase “Soy revancha”, que ya había adelantado en el snip peak que se estrenó el año pasado también en la DC FanDome.

Si algo destaca del tráiler son las múltiples explosiones durante los 2 minutos y 38 segundos de duración. Batman parece invencible a los disparos que le tiran a quemarropa y es capaz de evadir una ola de fuego gracias a su Batimóvil.

La nueva película de The Batman tiene previsto su estreno para el 4 de marzo en cines, donde será presentada en formato IMAX. El guion fue desarrollado por el propio Matt Reeves.

El tráiler ha al millón de reproducciones en YouTube a menos de media hora de su lanzamiento

