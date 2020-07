¡Shanik Aspe ya es mamá y revela primeras fotos de su bebé!

En plena pandemia, Shanki Aspe se convirtió en mamá por primera vez y dio a conocer las primeras imágenes de su bebé, a quien nombró Carlotta.

En entrevista para Ventaneando, la actriz platicó que ayer fue a consulta con su ginecólogo, quien en la revisión le recomendó que se quedara en el hospital porque ya tenía dilatación y estaba casi lista para dar a luz.

"Ya todo mundo decía que parecía embarazo de elefante porque ya había entrado a la semana 40, y fue un rollo porque con todo lo del Covid, nada más tienes 72 horas para tener a tu bebé, o sea para dar a luz y tener acceso al hospital. Son 72 horas y si no nace en ese tiempo, otra vez otra prueba (de coronavirus).

Fui en la mañana a consulta, pero ya llevaba unos cólicos fuertes como contracciones, y me dijo: ya te quedas en el hospital".

Asimismo, platicó la odisea que vivió debido al tema de la pandemia al llegar al hospital y o tener habitación para el parto debido a que todas estaban ocupadas por los enfermos de Covid-19.

"No había cuarto en el hospital, por el tema del Covid todo está lleno, y fue así de ‘ya va a nacer y no tenemos ni dónde pasar casi casi la noche’. Yo estaba tan enfocada en el dolor que no me dio tiempo para nada".

Shanik narró que su labor de parto fue de nueve horas y media y reconoció que al nacer Carlotta, todo el esfuerzo había valido la pena.

"Cuando ya vi a Carlotta se me salieron las lágrimas, a Mau y a mí, es impresionante ver cómo un ser sale de ti y pesó tres kilos 100, tampoco estaba tan chiquita"

Shanik Aspe conoció a su esposo durante el Mundial de Brasil 2014, durante un juego de la Selección Nacional contra Camerún.

Tras dos años de relación, se casaron en 2016 en el Gran Hotel de la Ciudad de México.

