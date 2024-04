Paty Cantú inicia una nueva etapa con el sencillo Funeral 2.0

“En tiempos donde mucha música no habla de nada, sólo busca entretener o viene de gente con muchos seguidores y listo, yo siempre voy a creer que es importante hacer música que sí diga algo, porque siempre hay alguien que está afuera que necesita un lugar seguro y puedes ser tú”, asegura Paty Cantú sobre su motivación para componer desde lo más profundo de sus emociones.

En entrevista con El Sol de México, la cantante mexicana aseguró que mostrarse vulnerable con sus seguidores es una característica que manifiesta en su nueva etapa artística, que comienza con el lanzamiento de “Funeral 2.0”, un sencillo en el que pone en común con su público su capacidad para rehacerse y soltar viejas experiencias que la marcaron personalmente.

“Parte de esta nueva era para mí es decirle a la gente, sí, me he roto un montón de veces, me he tenido que levantar del suelo un montón de veces en las que pensé que ya no iba a poder. Les estoy contando un resumen de cosas que quizá no les había dicho antes”, explicó la cantante.

“La depresión me rompió, el que me engañaran alguna vez me rompió, el que no me quisieran, el que no se enamoraran tanto de mí como yo me había enamorado de alguien más me rompió, la sensación de fracaso. Cosas que le pueden pasar a todos y a cualquiera”, dijo, sobre el primer sencillo del álbum que será su primero en los últimos tres años y que será llamado “Sagitario”, como su signo zodiacal.

Paty Cantú, la figura del género pop, que empezó su carrera con el álbum “Me quedo sola” en 2008 y “Afortunadamente no eres tú” de 2010, acompañó su nueva canción con la temática de un funeral en el que despide a su anteriores versiones. El concepto surgió por iniciativa suya, algo que su equipo entendió aunque no en primera instancia, entre ellos Emilia Vega, Ángela Dávalos y Saibu. Está acompañado de un videoclip que ilustra el concepto

“Las terminé metiendo en el humor de decir es que las versiones de ti que ya no existen no las puedes despedir porque hay gente que mata las versiones de ti de tanto que las maltrata y tú ya no quieres volver a ser esa persona”, dijo la cantante tapatía.

“Decidimos que era la canción perfecta para marcar el cambio de una era, de mi era independiente, de mi era artística, tal vez de la era de mucha gente que quería decirle a quien sea, la que conociste ya no está y la que era contigo no voy a volver a ser”, aseguró.

PROPONE SU ESTILO PROPIO

Mostrando una nueva faceta que Paty Cantú catalogó como “dark”, la cantautora y también productora se mantiene en el plano del pop, que desde sus inicios no ha abandonado, incluso mezclándolo con más estilos musicales, pese a que atraviesa un momento difícil.

“El pop lleva estando complicado desde hace ratote. Se ha redefinido un montón de veces”, mencionó, asegurando que no está peleada con los géneros más populares de la actualidad.

“Disfruto de hacer música que cuente historias y como productora también disfruto de fusionar estilos y lo van a ver en esta nueva etapa, ya lo he hecho antes. Tengo colaboraciones con artistas alternativos de España, con artistas de rap de México y con otros súper indie de Estados Unidos. Siempre los aterrizo a mi esencia, que creo que eso es parte de no apropiarme de algo de alguien más, sino también de poner una propuesta tuya”, dijo.

La cantante, que al margen de sus nuevos lanzamientos recorre la República con “Feliz Breakup Tour”, adelantó que el 2024 estará lanzando toda la música referente a su próximo álbum, así como al EP “Leo”. De igual forma se presentará en el festival Tecate Emblema el 17 de mayo.