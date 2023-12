Peter Pan no siempre es perfecto: Majo Pérez protagoniza nueva comedia

Con el mismo vértigo de La obra que sale mal, Peter Pan que sale mal narra las vicisitudes a las que se enfrenta una compañía poco antes de un estreno. Los autores británicos Jonathan Sayer, Henry Shields y Henry Lewis, presentan una adaptación de su texto original, en el que la obra que están por estrenar sus protagonistas es precisamente el clásico infantil Peter Pan.

En una versión de Jerónimo Best, productor y traductor, la puesta cuenta con la dirección de Adam Meggido, quien es el director original de las temporadas en Londres y Broadway, y así como aquellos escenarios, el público mexicano vera el mágico bosque de nunca jamás, muchos vuelos fallidos, golpes, explosiones y hasta un cocodrilo.

Majo Pérez interpreta a Wendy y en entrevista con El Sol de México, comparte que la obra hará una temporada navideña, con funciones especiales, que finaliza el 1 de enero, para regresar en los primeros días del año entrante, con sus horarios habituales de jueves a domingo.

Momentos antes de la función y tras concluir su calentamiento previo a salir a escena, Majo comparte cómo serán sus próximos días de actividades: “No tendré vacaciones, estoy trabajando en esta historia adaptada a México, pero con pocos cambios, el humor está en las situaciones, que son divertidas para cualquier público”, dice de la obra que presenta en esta ocasión a una compañía universitaria que enfrenta todo tipo de problemas antes de llegar al estreno.

El Maratón Navideño de Peter Pan que sale mal, que se presenta en el Foro Cultural Chapultepec, sólo tendrá dos días de descanso, el 24 y el 31 de diciembre, comparte la actriz y cantante. “Esta obra teníamos que estrenarla desde 2020 y por las cuestiones de salud de la pandemia se retrasó hasta este año; con la experiencia de la anterior puesta, La obra que sale mal, que duró cinco años en temporada, esperamos superar el tiempo en cartelera”.

CÁLCULO MILIMÉTRICO PARA QUE TODO SALGA MAL

Con 10 semanas de representaciones de Peter Pan que sale mal, desde su estreno, reconoce Majo Pérez, “hacer las funciones ha sido muy divertido y a la vez cansado, porque es una puesta en escena que nos reta mucho en lo técnico, porque hay un giratorio, hay vuelos y requerimos de más vestuario. Es una producción sumamente ambiciosa, costosa”.

En cuanto a la trama, comenta que es la historia de Peter Pan “que nos la conocemos desde niños y en esta ocasión es recreada por la Agrupación Dramática de la Universidad Tecnológica de Tlalpan de la que soy parte como la incipiente actriz Sandra”.

La actriz con 14 años de trayectoria reconoce que “encarnar a Wendy me lleva a ocupar toda mi energía y adrenalina para personificarla, hacer los pasos perfectos y todo lo hago muy en serio. Aunque ella sí se equivoca y cree que todo está saliendo mal por culpa de los demás, que afectan tu actuación, cada uno de sus movimientos está calculado con precisión milimétrica, para que salga mal, y entonces nuestra puesta salga bien”.

“La Agrupación Dramática tiene que montar esta puesta con sus 13 integrantes y en el proceso, se darán cuenta de quién se lleva con quién, o con quien se ha peleado más, y quién es novio o novia de su pareja”.

Majo formó parte de La obra que sale mal y tiene experiencia en este tipo de puesta en escena vertiginosa; “es una comedia muy física, que te lleva a descargar mucha energía, a tener mucha fuerza en el escenario y para eso tuvimos seis semanas exhaustivas de práctica antes de subir el telón y trabajar ante el público.

“Cantamos entre dos a tres temas en conjunto, el teatro me ha llevado a mostrarme versátil, lo mismo actúo, que canto y bailo, son facetas que te hacen una artista completa. Este año me dediqué en cuerpo y alma al teatro y al teatro musical, tuve la fortuna de grabar una serie, fue muy fructífero, y voy a recibir el 2024 trabajando. Se unieron proyecto tras proyecto en mi vida laboral y logré realizarlos, siento que el 2024 me pinta igual o mejor. De trabajo no me puedo quejar y de salud y en el corazón, me encuentro muy bien a diferencia de cómo terminé el 2022. Mi vida es muy hermosa”, concluyó.

En Peter Pan que sale mal, actúan también Iván Carbajal, Ari Albarrán, Daniel Ortiz, Luis Rodríguez Guana, Juan Medellín, Daniel Haddad, Ana Quintanilla, y José Dammert.