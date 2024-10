¿Qué es Rockland? El evento reúne a más de mil músicos en escena

El concierto Rockland celebrará su tercera edición en la Arena Ciudad de México, reuniendo a más de mil músicos en un mismo escenario, interpretando temas de rock en inglés y español, acompañados de estrellas internacionales.

En conferencia de prensa, el productor Rodrigo Renovales expresó que desde su primera edición en 2022, se han convertido en una comunidad de rockeros “que nos apoyamos en muchas cosas, hay grupos que se han formado gracias a Rockland y tocan juntos, y ahora son amigos”.

El concierto, que se llevará a cabo el 20 de noviembre en la Arena Ciudad de México, contará con la presencia de invitados especiales: Bruce Kulick, ex guitarrista de Kiss, Gilby Clarke, ex guitarrista de Guns N´ Roses, Leonardo de Lozanne de Fobia, Alejandro Marcovich, ex integrante de Caifanes, Germán Quintero de El Clan, José Hernández de Hueco, Rasheed Durán de Los Daniels, Mariela Sánchez de Girls Go Ska y Bloody Benders, y Diego Kopushian de Vista Point.

Sin dar detalles sobre el setlist, el productor adelantó que serán un total de 26 temas, interpretados a lo largo de dos horas y media. “Son canciones icónicas del rock en español y en inglés, que se saben ustedes, y nos sabemos todos, y entonces se convierte en una fiesta rockera”.

Rubén Olvera, bajista de la banda Hueco y parte del grupo de invitados especiales que subirá al escenario, compartió que el buen resultado de este show depende no sólo de la parte técnica, sino también de la buena comunicación entre ellos.

“Si es difícil ponerse de acuerdo cinco personas, imagínense mil personas tocando lo mismo. Es un esfuerzo más allá de lo técnico”, comentó. “Es algo que no se había visto aquí en México, esperamos que todos vayan, disfruten y la pasen bien”.

El equipo de este año está conformado por 250 bateristas, 200 bajos, 300 guitarras y 400 vocalistas. Para formar parte de la alineación, los músicos se inscribieron por medio de la página, para posteriormente recibir acceso a las partituras y videos de cada canción, y así poder enviar por mail su demo a los organizadores.

Una vez completado este paso, la producción revisó los correos para dar el visto bueno a quienes hayan completado el proceso, y se reunirán para dos ensayos generales los días 19 y 20 de noviembre, por la mañana.