¿Quién es la mayor fan de Bellakath? La reguetonera lo tiene claro

En la carrera de Bellakath han existido distintas personas que la han impulsado en su camino al éxito, y una de ellas es su abuela Hilda, quien desde que externó su deseo de ser cantante, fue su fan número uno.

“Me apoya en todo lo que hago, siempre escucha mi música, creo que de ella vienen la mitad de mis reproducciones. Se levanta, pone mis canciones y hace su comida, siempre ve mis videos en YouTube, le gusta verme”, cuenta en entrevista con El Sol de México.

Su apoyo ha sido tal, que incluso tanto ella como su abuelo aparecieron en el video de “Reguetón Champagne”, un tema que lanzó en 2023 junto con Dani Flow. Aunque no tenían conocimientos previos de actuación, la cantante comentó que hicieron su mejor esfuerzo.

“Se aprendieron el poema, y aprendieron a actuar en ese momento”, contó. “Es un recuerdo que se quedará para toda la vida en mi canal, un video con mis abuelitos, y qué mejor que esa canción”.

Una de sus próximas colaboraciones, que será con La Sonora Santanera, la aceptó precisamente en honor a su abuela. Sin revelar el título, explicó que se trata de una canción que solía escuchar constantemente con ella, y asegura que le dará mucho gusto cuando la escuche.

Inicia una tradición

Dado que su cumpleaños es el 5 de octubre, Bellakath instauró esta fecha como el día de la “Reina del reguetón”, como ella misma se proclama. Para conmemorarlo, tiene planes de presentar nuevos proyectos cada año, volviéndolo en una tradición para sus fans.

“Ese día siempre habrá un álbum para la gente, o algún EP. Pero de que habrá música ese día, habrá”, detalló la también exintegrante de “Enamorándonos”, quien actualmente presenta un nuevo disco titulado “La reina del reguetón mexicano”.

Explica que este disco, compuesto por 19 temas, es un poco más personal que los anteriores (“Kittyponeo” y “SATA 42”), e incluso se atrevió a entonar temas más melódicos, para los que hace un año no se sentía lista.

Foto: Ivonne Rodríguez / El Sol de México

“Ya habíamos demostrado con “Gatita” que el reguetón puede no ser explícito, y con “Reguetón Champagne” que puede ser de lo más explícito, en este álbum estoy sacando la Bellakath que soy”, comentó.

Al preguntarle qué la llevó a explorar está faceta, aseguró que simplemente creyó en ella, pues considera que todo en la vida llega en su momento, y hasta ahora se sintió con la confianza para hacerlo, y se siente emocionada de que la gente vea su versatilidad.

“Hay canciones que hace un año no me hubiera atrevido a sacar, como son las románticas, muy cantadas, muy melódicas, no tenía esa seguridad de hacerlas y cantarlas en vivo”, apuntó.

En enero sacará un EP, el cual forma parte del proyecto de “La reina del reguetón mexicano”, pero de canciones románticas. Aunque estas letras están inspiradas en experiencias propias y de amigos, aclaró que por el momento no sufre ningún mal de amores.

“No estoy dolida por los hombres, soy más de fiesta y perreo, pero al final el amor es un tema muy sensible y muy bonito, y me gustó haber metido canciones así en mi disco”, finalizó.