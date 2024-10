Raquel Garza da vida a Perpetua en El precio de amarte

"La actriz Raquel Garza por primera vez trabaja con la productora Carmen Armendáriz en “El precio de amarte”, melodrama con el que celebra cuatro décadas en la actuación, interpretando a “Perpetua”, una mujer “de las bien enteradas del pueblo, porque su único oficio es saber la vida de todas las personas de ‘Tierra de agua’”, expresó en entrevista con El Sol de México.

“Esta historia es muy importante dentro de mi carrera porque tengo el papel de una mujer estereotipada, represento cierto sector de la población en un melodrama bien escrito, bien dirigido e interpretado por todo el elenco, lo cual me tiene feliz”.

A la pregunta de si extraña la comedia o la conducción, responde convencida: “Yo no extraño nada. Si lo extraño me regreso. Y sí me he regresado muchas veces, pero ahorita estoy aquí, ya con una edad que no es fácil como actriz sobrevivir en la actuación.

“Me siento más bien ligada al teatro, porque debuté primero en una obra teatral antes de llegar a la televisión”, reconoció sobre los inicios de su larga trayectoria.

Sin embargo, añade en la charla, sigue ligada tanto a la comedia, como al melodrama, pues para ella “es muy importante llegar al público, en todo tipo de proyectos.

“Afortunadamente, ni en la pandemia me faltó trabajo. No obstante, nuestra carrera se rige por la incertidumbre y en ocasiones nuestro empleo no es muy bien pagado.

“En mi caso me tengo que mover de un proyecto a otro y no todos son importantes para mí, o sí para el público, por darle continuidad a mi carrera y estar presente, pero cuando Carmen Armendáriz me habla para cederme a ‘Perpetua’, es porque sabe y confía que sí sacó bien el papel. Este voto de confianza me da seguridad”.

Una actriz versátil

Raquel Garza ha trabajado en diversos proyectos a lo largo de su trayectoria, tanto en teatro, como en televisión y cine, sin tener preferencia por algún género dentro de la actuación.

“A lo largo de estos 40 años la misma carrera me llevó a la diversificación en los géneros, pero también es porque he tenido el atrevimiento, las agallas para hacer cosas que tal vez otras compañeras no hubieran hecho.

“Esto es lo que me caracteriza como actriz más allá del ser humano. Yo amo profundamente mi carrera y me arriesgo. Sé hay alguien superior que controla todo, siempre me rijo por el productor o el director de escena, pero también me he arriesgado en esta carrera”, agrega la ganadora de la Diosa de Plata en 2014 por la película “La hija de Moctezuma”.

Respecto al reconocimiento a su trabajo como actriz, puntualizó: “En ningún momento he perseguido un premio. Sé que cuando se hace un buen trabajo, llega solito, no tienes que esperar por él, es tu trabajo que re respalda”.

“El precio de amarte” es protagonizada por Scarlet Gruber y Marcus Ornelas.