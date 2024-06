Reestrenan álbum debut de David Bowie con versiones inéditas

Años antes de marcar su carrera y a la escena del rock mundial con el personaje escénico Ziggy Stardust, David Bowie dio a conocer al mundo su primer y homónimo álbum homónimo "David Bowie", uno de sus materiales más recordados, el cual se reestrenará en dos versiones dobles de vinilo y una más en doble CD, con canciones exclusivas incluidas.

Reconocido como un artista prolífico y con una trayectoria completa, con temas memorables en cada una de sus etapas, Bowie estrenó originalmente el álbum debut el 1 de junio de 1966, marcando así el inicio de su legado.

A pesar de ser el primero en su lista, el disco llegó en un punto de gran popularidad para Bowie, una época en la que ya tenía una importancia crucial en el género. Con canciones como “Space Oddity”, además de “Uncle Arthur”, “Love You Till Tuesday” o “She’s Got Medals”, el artista británico recibió elogios por parte del público y de la crítica, aunque el propio Bowie confesó que no estaba seguro de lo que creó en ese momento.

“Líricamente, supongo que se trataba de esforzarse por ser algo: el narrador de historias cortas. Musicalmente es bastante extraño. No sé dónde estaba. Parecía tener sus raíces en todas partes, en el rock, el vodevil, el music hall y no sé qué. No sabía si era Max Miller o Elvis Presley”, se cita en las notas de producción del relanzamiento del álbum.

Material extra en cada versión

Conservando la portada original, en la que Bowie posa en un retrato con un fondo verde y letras azules con su nombre, el álbum se reeditará con el audio estéreo original hecho bajo la producción de Mike Vernon, así como con 14 canciones extra, entre ellas "Let Me Sleep Beside You", "Karma Man", "In The Heat Of The Morning" y "London Bye Ta-Ta".

Cada una de las tres versiones cumple con particularidades, siendo la de vinilo titulada “Space Oddity (Love You Till Tuesday Version)” la más completa, pues en dos discos y cuatro lados condensa 28 canciones, una de ellas la versión inédita del tema “Space Oddity”, agregada también en la versión CD pero no así en la versión estándar de la versión vinilo, la cual tiene como exclusiva “Sell Me A Coat Remix – Mono”.

Cualquiera de las tres entregas tiene elementos especiales que escarban en el repertorio del artista, algo que cualquier fan de David Bowie agradecerá. La fecha de estreno del relanzamiento será el 26 de julio.