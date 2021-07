Regina Carregham, una mexicana en Broadway

En busca de un protagónico en la Meca del teatro, Regina Carregha avanza en varios proyectos, como el ¡Bótate! East Harlem Latinx Performance Festival, del foro JVS Project Space, que se realizará el 31 de julio y al que arriba como actriz y escritora de su propia historia en un montaje producido por Fernando Vieira y Ezequiel Taveras.

La originaria de Cancún, en entrevista vía telefónica con El Sol de México desde suelo neoyorquino, ahonda sobre su participación en dicho festival: “Estoy escribiendo mi pieza teatral que será un monólogo en el que estoy plasmando mi experiencia de una mujer mexicana, criada en Quintana Roo y que tomé la decisión de dejar el país para ir en busca de los protagónicos que no logré en el mundo del entretenimiento en mi tierra”, declara.

Ahora que en Estados Unidos la mayoría de actividades culturales están abiertas, también confía Regina en la charla que será parte del elenco y coro de la puesta en escena clásica de Medea de Eurípides.

“A finales de agosto voy a ser parte de esta producción de teatro clásico, nos grabarán en vivo para lanzarla por streaming. Tengo las caracterizaciones de Tutora y parte del coro”, detalla.

Sobre su monólogo, comparte que trata de su propia historia: “Desde 2017 me mudé a Nueva York, respaldada por mis padres. Con mi esfuerzo en la actuación y escribiendo obras, siento que represento dignamente a los mexicanos en Estados Unidos, por ser una artista de bien y con convicciones encaminadas a obras de teatro. En México nunca me sentí aceptada, sentía que no encajaba, se me estereotipaba por tener tez morena”.

Alejada del escenario por la pandemia, se dedicó a escribir obras como Carta a toda mujer, y Las botas blancas, "el encierro me llevó a descubrir mi lado de escritora de teatro, hice un alto en mi vida de ir de casting en casting para un personaje en Broadway, también hice introspección y me di tiempo para quererme más, tuve mi propia conversación”.

Regina cree fielmente que, “no hay sueños pequeños y basta conocer las historias de otros para realizarnos. En mi caso, me gustaba el teatro musical y por eso vine a Nueva York, estoy bordando mi propia carrera en este ámbito artístico, abriendo puertas para representar nuestras historias. Nueva York para mí es un símbolo de que todo es posible”, afirma.