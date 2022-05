Rels B, el rapero que fue timado y ahora agota el Palacio de los Deportes

La vida da mil vueltas; con un poco de suerte y mucho esfuerzo puedes cambiar tu destino. Así le sucedió a Daniel Heredia Vidal, quien hasta hace unos años trabajaba como camarero y albañil y ahora convoca a miles de personas en un solo recinto gracias a su propuesta musical.

Conocido en el mundo del espectáculo como Rels B, el artista originario de Palma de Mallorca, España ya ha disfrutado del sabor del éxito y va por más, dijo en su primera conferencia de prensa en México.

“En 2014 empecé a cantar, pero desde 2011 he estado trabajando profesionalmente como productor musical, así como en la gestión de mi proyecto como solista.

“Sí, ha sido una carrera que ha ido poco a poco, no ha sido tan rápido. Al día de hoy después de 7 u 8 años, los números no han dejado de subir y eso me provoca muchas ganas de seguir adelante; esperemos el próximo año hacer cosas mucho mejores, más grandes, esa es mi motivación”, dijo el rapero ante medios de comunicación.

Con sólo 29 años, ya goza de más de 10.5 millones de oyentes mensuales en Spotify, en YouTube supera los 4.2 M y en Instagram está por llegar a los 3M.

Su reciente sencillo No sabe igual ya alcanzó los 2.1 millones de reproducciones y es ese tema el que interpretará en sus próximos conciertos en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México el 6 y 7 de mayo, mismos que son Sold Out.

“No tengo muchos consejos que dar (respecto a la clave de su éxito) más que sacar música y ser constante, cumplir con tu carrera y tus shows, no dejarlos tirados nunca aunque estés medio muerto de cansancio, tienes que cumplir.

“Me acuerdo que la primera vez que vine a México en 2016, con cuatro fechas, al llegar, el productor había desaparecido y se llevó todo el dinero, eso fue un poco desastroso, pero estando aquí me mantuve al frente con mis fans porque ellos no tenían la culpa del robo que sufrí, mi misión era cumplir y lo seguiré haciendo”.