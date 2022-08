RuPaul’s Drag Race llega a México, esto es todo lo que debes saber

La noticia que todos los amantes del drag estaban esperando, llega el reality show RuPaul’s Drag Race a México.

Tras una larga espera y después de varias especulaciones por fin este lunes 8 de agosto, World of Wonder, productora del reality show RuPaul’s Drag Race, anunció el inicio del casting en México a través de su cuenta de Instagram.

La productora anunció la convocatoria para las nuevas franquicias del programa. Junto con México, se sumarán Alemania y Brasil.

Se trata de la segunda franquicia en español del popular programa, luego de que en 2021 lanzó Drag Race España, la cual ya suma dos temporadas e incluso contó con una jueza mexicana, la cantante Gloria Trevi.

Inmediatamente los internautas festejaron el anuncio, los fans aplaudieron la desición de la franquicia y comenzaron a realizar teorías respecto a quienes pudieran participar como concursantes o conductores.

Por su parte algunas dragas no pudieron esconder su emoción acerca de la posibilidad de formar parte de esta familia.

Los memes no se hicieron esperar, y amantes del drag hicieron relucir el ingenio mexicano en redes sociales. Aquí te compartimos algunos de los mejores.

Requisitos para formar parte de RuPaul’s Drag Race

La productora World Of Wonder estableció una serie de requisitos para todas aquellas personas que estén interesadas en formar parte del reality.

El primer paso es llenar el formulario de presentación que se encuentra en la página de la productora antes de la medianoche del 26 de agosto de 2022.

En este se solicitan los siguientes requisitos:

Fotos de ti en drag, de preferencia claras, de buena calidad y recientes.

Nombre legal completo.

Nombre drag.

Ser eres mayor de edad.

Número de teléfono.

Correo electrónico.

Ciudad, si cuentas con pasaporte mexicano vigente.

Idiomas que dominas.

Cuentas de redes sociales (TikTok, Instagram, Facebook, Twitter) página web (si la tienes).

Nivel educativo.

Deberás describir a tu personaje y todo el trabajo que implica el realizarlo.

El formulario es algo extenso, por lo que es recomendable que tomes tu tiempo para llenarlo.









¿De qué trata RuPaul’s Drag Race?

Drag Race suma actualmente 14 temporadas de su emisión original; sin embargo, el éxito del programa ha sido tal que ha originado diferentes franquicias en Reino Unido, Holanda, Francia, Italia, los países que conforman Oceanía, así como diferentes formatos del concurso como All Stars. En total suma 35 emisiones.

El programa consiste en que una serie de drag queens enfrenten retos de maquillaje, vestuario, baile, actuación, rutinas de comedia y más, la vencedora debe poseer carisma, singularidad, valor y talento para se coronada como la nueva superestrella drag.

En cada programa se tienen invitados sorpresas como: Lady Gaga, Ariana Grande Demi Lovato, Christina Aguilera, The B-52's, Courtney Love, Neil Patrick Harris, Miley Cyrus, entre otros.

La presencia latina siempre ha sido importante entre las concursantes del reality y una de sus concursantes es Valentina, de origen mexicano.