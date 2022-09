Ricardo Abarca revive sus entrenamientos de boxeo en serie

Desde los seis años, Ricardo Abarca se interesó por las artes marciales, su amor por estas disciplinas lo llevaron a desarrollarse hasta el grado más alto de Taekwondo, luego exploró otros estilos, ejercitándose también en kick boxing, hapkido y box.

El actor aún recuerda esos momentos cuando se juntaba con su padre a ver por televisión las peleas de box de diferentes atletas; gracias a eso descubrió una de sus pasiones en la vida, además de la actuación: el deporte de contacto.

Sin imaginarlo, tres décadas después de haber entrado en contacto con las artes marciales, llegó a su carrera uno de los retos que más ha disfrutado: dar vida a un boxeador americano de nombre Leonel Reina, esto para la serie de ficción El repatriado.

“Es muy emocionante para mí tener la oportunidad de vivir este deporte de cerca y entrar a este mundo. En esta ocasión adopté le estilo de vida de un atleta de alto rendimiento en donde me exigí personalmente mucho porque me propuse hacerlo con todo; tuve entrenamientos tres veces al día, alimentación puntual e hidratación.

“Es un proceso difícil, el cuerpo que se ve en la serie no es normal, es de un atleta de alto rendimiento, entrené mi cuerpo, mi mente y todo para llegar a ese nivel, siempre bajo supervisión de profesionales. Logré un déficit calórico para llegar a verme como en las escenas”, afirmó el protagonista en entrevista.

La historia sigue la vida de Leonel, un niño migrante mexicano que es adoptado en Estados Unidos, tras haber sido separado de su familia biológica por el cruce ilegal en la frontera.

Años después de haberse desarrollado en el país vecino del norte, es deportado, por lo que no sólo le cambiará su vida, sino también a los que estén a su alrededor, como en el caso de Mercedes (Valeria Burgos).

“Meche es una mujer muy fuerte, impulsiva, desconfía de muchas personas porque desgraciadamente le tocó vivir cosas muy difíciles. A su vida, de la nada, llega un migrante, un gringo; ella conoce su barrio de principio a fin, protege a los suyos, pero al llegar un desconocido que no habla ni español ni nada, sin duda revoluciona su vida, es un choque cultural que al final se hace uno solo”, contó Burgos.

A lo largo de 10 capítulos de 45 minutos, Leonel buscará la forma de regresar a su país, pero esto no será tarea fácil mucho menos por todos los obstáculos que le pondrá El gordo (Paco Rueda), quien será esa piedra en el zapato de Leo.

El proyecto, que estará disponible a partir del 21 de septiembre por Star+ aborda temáticas como la diversidad cultural, la migración, transición de la niñez a la adultez, así como la búsqueda de la identidad y la diversidad sexual.

Ejemplo de ello es el personaje de Yadi, interpretado por la actriz trans Coco Máxima, quien reveló que dicho trabajo la ayudó a poder aceptarse tal cual es.

“Yari trae ese empoderamiento de la comunidad LGBT, de tener ese valor de aceptarse y llegar al barrio y decir: ‘este soy yo’ y que no importe si alguien no está de acuerdo. Al final cuando te atreves a hacerlo te das cuenta que hay muchas más personas apoyándote que las que te están tratando de meter el pie o imponer otras cosas y eso para mí ha sido lo mejor que me ha dejado el personaje y espero que a muchas otras personas también les mueva y les haga clic.

“Aceptarme, para mí ha sido un proceso largo, pero muy hermoso; es duro, ¡claro!, duele obviamente porque estamos en una sociedad donde todavía no nos aceptan del todo bien y no todas las personas están de acuerdo, es difícil, pero lo supe llevar, trabajar mi amor propio, yendo a terapias, siguiendo mis metas, siendo firme y decidida y El repatriado ayudó mucho, gracias a este me acepté a mí misma como mujer trans sin miedo y a decirlo públicamente”, sostuvo Máxima.

Armando Hernández, Dagoberto Gama, Ian Sebastián, Chappell Bunch, Erick Cañete, Esteban Caicedo, Estrella Solís, Raquel Robles y Leticia Huijara completan el elenco.

“Con El repatriado podemos sumar un granito de arena a esta discusión de la aceptación, para mí es muy importante e increíble que se esté dando esa oportunidad de inclusión, se abran los espacios y se hable sin tabúes, siempre ha sido normal, simplemente la sociedad como cultura nos hace mucho trabajar, pero nosotros queremos contar algo que se representa como lo es, que se hable como tiene que ser.

“Lo importante es que haya una identificación con los personajes y el espectador, y que pasen un buen momento”, dijo Hernández, quien da vida a Trejo en la ficción.