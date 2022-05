Rigoberta Bandini: Pop feminista (y más que eso)

Desde hace un par de años, la española Rigoberta Bandini está en boca -y oídos- de cada vez más personas. Parece que todo comenzó con el éxito inusitado que tuvo su canción “In Spain we call it soledad”, una suerte de trancazo que durante la pandemia rebasó las 200 mil escuchas mensuales. Vaya, se volvió “viral”, como se dice ahora.

Pero la realidad es que cuando Paula Ribó -la mujer detrás del alias de Rigoberta Bandini- se anotó ese éxito, ella ya tenía un largo recorrido en otras áreas de la industria como el doblaje, el teatro y la propia música.

Entonces, ¿quién es Paula Ribó? Ella se define como una persona con mucho interés por las artes escénicas, la música, la literatura, y claro, el cine.

“Cuando terminé los estudios empecé a descubrir que me gustaba mucho escribir y dirigir teatro, porque me interesa el mensaje, la palabra, buscar la emoción en el espectador. Pero paralelamente siempre he ido componiendo canciones, desde muy pequeña, porque es como una terapia. Después tuve un grupo de música con dos amigas, hicimos conciertos y funcionó muy bien, pero hubo un momento en que tenía muchas canciones compuestas y sentí la necesidad de mostrarlas y

de crear un proyecto personal, que es Rigoberta… Aunque ahora Paula y Rigoberta de pronto se mezclan”, dice en entrevista con El Sol de México.

Foto: Cortesía Karen Joaquin

Cuenta que en todo caso, tener un alter ego le ayuda mentalmente a separar ciertas cosas privadas de las públicas y de paso gestionar tanto la euforia como el odio excesivos que pudiera

generar Rigoberta:

“De alguna manera me siento protegida por el nombre de Rigoberta, porque al final es como una capa muy fina de piel, aunque todos sepan que somos la misma persona, pero es algo conceptual de lo que estoy contenta”, dice.

Egresada del Instituto del Teatro de Barcelona, Paula debutó como actriz de doblaje a los 7 años, cuando le puso voz al personaje de Caillou. Luego dobló a Dakota Fanning, Emma Stone y Shailene Woodley, entre otras actrices, además de dar voz en español a diversos personajes de cintas de animación como El viaje de Chihiro, Brave o Frozen:

“El primer personaje que hice fue en Bichos, que es una película de Disney Pixar. Ahí doblé a la princesa Dot, que es una hormiguita muy mona y eso fue algo muy importante para mí. Después vino El Viaje de Chihiro, que cuando la doblé yo tenía 13 años y no era consciente de la dimensión y de lo que significaba esa película, sin embargo sí recuerdo que fue muy raro hacerla: Me absorbió tanto el personaje que acabando el doblaje terminé llorando porque sentía cosas muy fuertes… Esos han sido tal vez los dos personajes más importantes para mí”.

SUS INICIOS MUSICALES

Aunque escribía canciones desde antes, su trayectoria musical comenzó formalmente en 2010, cuando junto con dos amigas formó el grupo The Mamzelles, con el que publicó dos discos e hizo alguna campaña publicitaria. Pero fue hasta 2019 que se lanzó como solista, adoptando ya el alias de Rigoberta Bandini.

De hecho, cuando lanzó “In Spain…”, la artista ya había publicado previamente los sencillos “Too many drugs” -con todo y sus respectivos remixes-, “Fiesta” y “Que Cristo baje”, en los que dio cuenta de un pop bailable, pegadizo pero sofisticado:

“Fiesta” es la única canción que compuse al cien por ciento durante

la pandemia. Estaba en el sofá y de pronto corrí a encerrarme al estudio… Luego se la mostré a Esteban, que es mi pareja y quien la produjo… Yo tenía cuatro meses de embarazo cuando la escribí, por lo que es una canción muy emocionante para mí, sobre todo ahora que podemos tocarla en los conciertos y ya sin mascarilla… Es muy emocionante porque me remonta a esa época”.

Sobre el fenómeno de “In Spain we call it soledad”, recuerda:

“En ese caso realmente fue una casualidad, aunque sé que las casualidades no existen… Yo la compuse en 2018, después de una ruptura… Porque al final es una canción de desamor al final. El caso es que no era una canción que hablara de la soledad de la pandemia, aunque claro, cuando la saqué ese verano pues la gente la recibió muy bien porque es muy de soledad y la gente se sentía así, como en una burbuja”.

Sobre la dualidad entre la música y la actuación, y la artista asegura que si un día tuviera que elegir entre una de las dos disciplinas, indudablemente elegiría la primera:

Foto: Cortesía Karen Joaquin

“Yo lo tengo bastante claro, primero porque con la música puede englobar de alguna manera el teatro, porque al final escenificando mi concierto estoy actuando y puedo idear junto al equipo todo un espectáculo que al final es escénico, pero también porque la música siempre ha sido mi mi favorita. El teatro me fascina, y sí un día me dijeras que ya no puedo hacerlo me daría muchísima pena, pero si me dices que no puedo volver a hacer música entonces simplemente no le doy sentido a mi vida”.

Y seguramente habrá elegido bien, ya que a partir de 2021 las cosas no han hecho más que mejorar para ella en este renglón. Con la publicación de sus siguientes sencillos “Cuando tú nazcas”, “Perra” y “A ver qué pasa” -canción que terminó sonorizando un comercial de cerveza-, la artista continuó llegando a un público cada vez más amplio ya no sólo español, sino de habla hispana en general.

A finales del 2021, Rigoberta Bandini fue anunciada como una de las finalistas para formar parte de la primera edición del Benidorm Fest con la canción “Ay mamá”, misma que le dio la oportunidad de buscar un lugar para representar a España en el Festival de la Canción de Eurovisión 2022, y aunque esto no sucedió, la artista se ha seguido anotando éxitos como “Julio Iglesias” y la propia “Ay mamá”, que actualmente es su canción más popular y que últimamente ha desatado polémica porque algunas ex colaboradoras han puesto en tela de juicio los valores feministas de la cantante, que más allá de tener razón o no, ¿a qué artista pop le viene mal un poco de controversia?

Sobre la cuestión feminista, que siempre sale a flote cuando se habla de sus canciones, ella se limita a argumentar:

“Nunca me siento con la guitarra a decir: Voy a hacer una canción feminista. Pero sucede que soy una mujer liberada de 32 años, a la que le apetece hablar de cosas que le gustan, y entonces claro, eso de alguna manera el público lo convierte en una herramienta que por cierto me parece maravillosa, porque sí, soy una mujer feminista, pero hago música sobre muchas cosas más”.

Foto: Cortesía Karen Joaquin

ENTRE LOS MÁS CREATIVOS

En 2021 la artista fue ganadora de los Premios Arc en la categoría de "Artista Revelación", además de que fue incluida en la lista de “Los 100 españoles más creativos” de Forbes, dentro de una categoría de arte junto a personajes como Laura Cano, Elvira Sastre y Carlota Guerrero. Sobre estos logros, asegura:

“La verdad es que me halaga, esa revista me inspira mucho, porque tiene a mucha gente interesante que aunque quizá no sea mi target, pues me hace mucha ilusión que me tengan en cuenta, aunque hay cosas que me han hecho más ilusión… Bueno, no sé si esto ya es muy políticamente incorrecto”, aclara.

Este 7 de mayo, la catalana se presentará por primera vez en nuestro país, concretamente en el Foro Frontera de la CDMX, en lo que la artista adelanta que será como una celebración:

“Es un concierto que en general resulta bastante animado, porque las canciones te invitan a bailar y siempre buscamos momentos de conexión con el público… Tengo mucha curiosidad por ver cómo será nuestra relación con el público mexicano, pero yo creo que será una fiesta, algo catártico, tanto para nosotros como para el público”, puntualiza.

