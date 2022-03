Se estrena hoy “El último rey. El hijo del pueblo”, bioserie de Vicente Fernández

La familia Fernández y Televisa entran en controversia por el estreno programado para este lunes a las 20:30 horas por el canal Las Estrellas, de la bioserie El último rey. El hijo del pueblo, que basada en la biografía no autorizada de Olga Wornat cuenta la vida del máximo exponente de la música vernácula en México.

Con la frase "la historia que no esperabas", Televisa promocionó la serie que en una primera parte constará de 12 capítulos. Eduardo Barajas, Pablo Montero y Salvador Sánchez, interpretarán al Charro de Huentitán en las diferentes etapas de su vida, en un relato, que de seguir los temas abordados en el libro, habla de las supuestas infidelidades de Vicente Fernández a su esposa, del secuestro de su hijo mayor Vicente Jr., de problemas de dinero, del trato entre los hermanos y del accidente que lo llevó al hospital.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Desde octubre del año pasado, Caracol Televisión y Netflix preparan una serie biográfica sobre el Charro de Huentitán, protagonizada por Jaime Camil y que estará disponible en la plataforma digital en mayo próximo. Esta producción cuenta con el aval de la familia Fernández.

La producción de Televisa El último rey. El hijo del pueblo, está programada para estrenarse hoy y de acuerdo con la televisora, su intención es “narrar a las audiencias mexicanas una versión cuidada, pero real de lo ocurrido” en la vida del cantante.

El viernes por la tarde personal del Instituto Mexicano de Protección a la Propiedad Intelectual (IMPI) se presentó en diversas instalaciones de TelevisaUnivision para tratar de asegurar el material relacionado con la bioserie El último rey. El hijo del pueblo. La inspección realizada a solicitud de la familia Fernández, en particular de Gerardo Fernández, el segundo de los hijos de Vicente Fernández y María del Refugio Abarca, alega el uso indebido de la marca y nombre del artista.

Este domingo la empresa TelevisaUnivision informó a través de un comunicado que sí estrenará la serie, argumentando que no ha recibido una notificación judicial que prohíba que mañana salga al aire por el canal Las estrellas

En cinco puntos, la empresa responde a la información que el despecho de abogados Del Toro Carazo dio a conocer el sábado a través de las redes sociales oficiales del cantante mexicano, en el que se expone que el IMPI y autoridades judiciales prohibieron la transmisión de la serie por el uso sin consentimiento de la marca registrada y la imagen de Vicente Fernández.

Fechado en Nueva York, Miami y la Ciudad de México, el comunicado corporativo señala que TelevisaUnivision y Editorial Planeta llevan meses trabajando en la bioserie de Vicente Fernández, basada en el libro “El último rey” de la periodista argentina Olga Wornat y justo a un día del estreno surge el comunicado del despacho legal.

Explican también que Vicente Fernández “siempre fue cercano a Televisa y siempre le guardaremos nuestro más grande aprecio y admiración. Con él siempre hubo pláticas tendientes a realizar una bioserie. Tan es así, que en preparación a ésta contamos con los derechos de más de una veintena de sus más importantes canciones”.

La empresa que encabeza Emilio Azcárraga Jean, también señala que implementará todas las acciones legales para asegurar que no se ejerza “la censura previa a un contenido televisivo que aún no se ha transmitido y ni siquiera se tiene la certeza si podría causar un daño o perjuicio”.

“Esta inmunidad que buscan, haría que no se pudiera hablar ni escribir de políticos, personas del mundo artístico, ni de aquellos que registren su nombre. Esto no sucede en ninguna parte del mundo, y arrojaría sobre México un manto censor sobre la libertad de expresión, añaden en el comunicado y rematan “que el público en México decida qué ver en la pantalla chica”

La empresa recordó dos casos en los que se intentó ejercer la “censura previa”, cuando se intentó impedir el estreno de las películas “La ley de Herodes” de Luis Estrada, que narra la corrupción en el poder y “El crimen del padre Amaro” de Carlos Carlos Carrera, sobre la corrupción en la iglesia, su presunta liga con el narcotráfico y las libertades que se toman los sacerdotes.

HABLA CUQUITA, LA VIUDA DE VICENTE FERNÁNDEZ

El domingo por la tarde, María del Refugio Abarca, Cuquita, emitió un comunicado que se publicó en las redes sociales del cantante, en el documento expresa que llegó a la conclusión de que debe honrar su memoria y defender sus derechos. “Es lo que hubiera esperado de mi y de todos mis hijos que me apoyan”.

“Recuerdo cuando Televisa quiso que Vicente les cediera sus derechos gratuitamente para hacer una serie de su vida, y tiempo después le ofrecieron migajas sin tomar en cuenta su trayectoria. Vicente no se dejó. Me dijo: ‘Cuquita estos no tienen llenadera’

La viuda de Fernández narró también que fue su esposo quien decidió firmar con Netflix y Caracol Televisión para la producción de su bioserie, e incluso él pidió tener opinión sobre el elenco, él eligió a Jaime Camil para interpretarlo.

“Pablo es un buen muchacho, pero él sabe que su imagen no es la que Vicente hubiera aprobado y desde noviembre estaba participando en la serie de Televisa, mientras Vicente luchaba por su vida”.

Cuquita también aclaró que ella y su familia no quieren “ni un centavo de Televisa, es un tema de dignidad. Que no me vengan con que es un homenaje con todo respeto para Vicente. Es por dinero. Robándose su imagen”.

En la carta, también explica que el cantante registró sus marcas y su nombre artístico y la ley protege su imagen. “Nadie en México puede arrebatar esos derechos para lucrar. Eso no es libertad de expresión. Es un robo”.