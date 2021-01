Segunda temporada de Monarca ondea la bandera de la inclusión  

A través de engaños, traiciones y venganzas, la serie Monarca ha mostrado un lado sombrío de la familia. Pero en la segunda entrega, los productores Billy y Fernando Rovzar pretenden abordar una faceta más humana de los Carranza (la dinastía protagonista), introduciendo a un pariente con síndrome de Down llamado Nico.

Tanto para ellos como para Fernanda Castillo (quien se integra a la serie con el personaje de Sofía Carranza) es un tema muy cercano, ya que en sus respectivas familias tienen una hermana con la misma capacidad especial, y les emociona lo afortunadas que son las familias que tienen a un integrante como Nico.

"Estamos esperando una segunda temporada con una historia muy oscura, que toca temas de corrupción, envidia, de poder y venganzas. Son temas tan oscuros que de pronto el contar con un personaje tan luminoso nos parece que le daba a los momentos más oscuros la evidencia de que todos tenemos muchas caras, de que no hay buenos ni malos en el mundo, sino todos tenemos diferentes motivaciones y nos vemos envueltos en diferentes conflictos. Pero la realidad es que hasta la persona más oscura es una mamá amorosa", señaló Fernando Rovzar, uno de los productores de la serie.

El actor Emilio Delgado es el encargado de dar vida a Nico, su contacto con la producción se dio a través de Cambiando modelos, una organización no gubernamental fundada en 2017 que busca abrir más puertas en el entrenamiento para artistas que padecen síndrome de Down.

Fernando señaló que para la producción es importante que el público los vea como personas que tienen un rol como cualquier otra en la sociedad, y por ende, se les debe tratar como iguales. "La serie no indica directamente que hay una capacidad especial. No se resalta, es un miembro de la familia más con su propio conflicto y su propio drama, pero no es algo que estábamos buscando apuntarle demasiada luz. Simplemente contar la historia de una familia más diversa".

Para Fernanda Castillo fue un gusto formar parte de una producción que abra las puertas a la inclusión, ya que ella ha visto con mucho pesar la discriminación que su hermana ha vivido a lo largo de los años, y considera que la mejor forma de erradicar ese problema es informando a las personas y mostrando que los pacientes con Down pueden convivir en sociedad como cualquier otra persona.

"Entiendo el rechazo que de repente vive la gente con capacidades diferentes por desconocimiento o por miedo de no saber manejarlo, era bien importante para mí que Emilio se sintiera incluido. Otro aspecto fundamental para los guionistas era el hecho de que estamos hablando de una serie que trata de tocar muchos temas, y uno de esos tiene que ser la diversidad de este país y del mundo. Así que fue un gusto poder trabajar con él, y a través de esta historia mostrar esa inclusión", subrayó.

En esta segunda entrega el personaje de Ana María Carranza, interpretado por Irene Azuela, se enfrentará con su prima Sofía por el poder en la tequilera de la familia, sacando a relucir antiguos conflictos entre ellas. La actriz señaló que la llegada de una nueva antagonista a la serie enriqueció la dinámica en el set.

"Se pone la cosa sabrosa porque es distinto el nivel de pelea con los hermanos hombres y con su madre (encarnada por Rosa María Bianchi) que con Sofía. Porque por un lado las dos tenemos objetivos distintos, pero por otro compartimos cierta intimidad, y por supuesto a la familia. Se pone rico estar en un constante enfrentamiento y tensión con un personaje que viene de manera muy determinante a ganar lo que quiere", apuntó.

Por su parte, Fernanda Castillo destacó que independientemente del conflicto familiar, es necesario que la televisión muestre a mujeres fuertes como Ana María y Sofía, que reflejen el empoderamiento femenino del siglo XXI.

"Creo que es lo que necesitamos las mujeres, tener referentes más cercanos a nosotras. En esta época las generaciones que vienen, quieren ver no sólo mujeres fuertes, sino mujeres imperfectas y que aún así son las protagonistas de su historia, sacan adelante a su familia, se equivocan, pero luchan todos los días por ser mejores. Entonces sí es verdad que yo he hecho muchas mujeres aguerridas, pero siento que es un poco lo que necesitamos también ver en la televisión y en el cine, un reflejo más parecido a lo que somos hoy en día", apuntó Fernanda.

La segunda temporada de Monarca está disponible en Netflix.